В Красноярске на рабочей неделе ожидается снегопад и похолодание до -4 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Публикуем прогноз погоды в Красноярске на рабочую неделю 17-21 апреля 2023 года

Красноярцев ждет морозная рабочая неделя со снегопадами и дневными похолоданиями до -4 градусов. Прогноз составил Гидрометцентр.

В понедельник днем ожидается до +4 градусов, но погода будет пасмурной, возможен дождь. Ночью же резко похолодает до -9 градусов.

Во вторник и среду минусовые температуры будут и днем (-2-4 градусов) и ночью (-7-8 градусов). Пройдут снегопады, а порывы ветра могут составить 4-12 метров в секунду.

Теплеть начнет в четверг, днем синоптики обещают до +1 градусов и снег с дождем. Ветер немного ослабнет. Однако ночью вновь заморозки, но уже чуть слабее, не ниже -6 градусов.

В пятницу воздух прогреется до +4 градусов. Несмотря на потепление, солнце не выйдет из-за туч. Ветер ослабнет, но пойдет дождь. Ночью температура понизится до -4 градусов.