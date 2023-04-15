В Красноярске заключили первые договоры с подрядчиками на ремонт дорог

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В Красноярске заключили первые договоры подряда на ремонт дорог в этом сезоне. Власти завершили аукционы на ремонт улиц Щорса, Семафорной, Аральской и некоторых других.

Три контракта получило ООО «Промстрой»: подрядчик займется ремонтом переулка Светлогорский, улицы Свердловской, в районе дома № 73, Мартынова в районе дома № 26, дороги от Дачной до Борисова. Также «Промстрой» обустроит парковку на Базайской.

Еще один контракт был заключен с ООО НБС «Сибирь». Подрядчик будет ремонтировать улицу Аральскую. Власти обещают не перекрывать улицы полностью, однако с частичными перекрытиями жителям придется смириться.

Также власти ищут подрядчиков на ремонт улиц Королева, Гладкова, Республики, Маерчака, Алексеева, Калинина и проспекта Комсомольского. Все работы должны будут завершить к 15 октября.