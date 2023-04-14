«Единая Россия» будет добиваться увеличения средств краевого бюджета на развитие территорий и соцполитику Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутаты Заксобрания детально рассмотрел проект закона о внесении изменений в регбюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Во внесенном законопроекте планируется, что доходы бюджета вырастут на 2,8 млрд рублей и достигнут 346,8 млрд рублей, расходы возрастут на 17,6 млрд рублей и составят 406,6 млрд рублей.

Большая часть изменений сходится с предложениями «Единой России», выдвинутым при принятии бюджета в прошлом году. Проектом корректировки, в частности, уже предусмотрено:

- 1460 484,6 тысяч рублей в 2023 году – на увеличение объема дорожного фонда Красноярского края;

- 1 303 612,5 тысяч рублей в 2023 году – на повышение размеров оплаты труда отдельных категорий бюджетников;

- 1 085 981,1 тысяч рублей в 2023 году – на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- 1 016 267,8 тысяч рублей в 2023 году – на восстановление прав граждан – участников долевого строительства в крае;

- 977 345 тысяч рублей в 2023 году – на лекарственное обеспечение населения Красноярского края;

- 774 708 тысяч рублей в 2023 году – на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Направленность корректировки краевого бюджета на усиление поддержки людей и развития инфраструктуры полностью соответствует приоритетам Народной программы «Единой России». Отмечая это, депутаты фракции, провели активную работу с правительством над поправкой во внесенный документ.

Приоритетными направлениями доработки на этом этапе стала поддержка развития территорий, обеспечение жильем детей-сирот и укомплектованными земельными участками многодетных семей.

Председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев более подробно рассказал, каких конкретно сфер развития территорий касаются поправки фракции:

- Два глобальных направления нашей работы – это социальная поддержка и социально-экономическое развитие территорий. По поручению Губернатора корректировкой бюджета уже предусмотрен необходимый объем дополнительных средств в строительство, мы построим действительно значимое количество объектов и жилья в территориях. Фракция хочет усилить это вложениями в инфраструктуру, поддержкой местного самоуправления, ключевых для территорий отраслей экономики. В первую очередь, это дорожное строительство, дополнительная комплектация техникой и оборудованием, докомплектование муниципальной сети учреждений. Стройка жилья должна сопровождаться асфальтированием новых улиц, ремонт клубов и молодежных центров — покупкой нового оборудования и инвентаря. Подробно обсуждается поддержка сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводителей. В настоящий период отрасль переживает значительные сложности. Отдельно мы работаем с правительством над тем, чтобы муниципалитеты получили еще больше средств на тракторы, на технику для пожарной безопасности, для уборки дорог от снега, на щетки, плуги, цистерны.

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Заксобрания Алексей Додатко отмечает:

- Фракция «Единой России» выстроила эффективную работу с бюджетом. На каждом этапе бюджетного процесса мы работаем плечом к плечу с правительством и обращаем особое внимание на наши партийные приоритеты, которые отражены в Народной программе «Единой России». Мы последовательно добиваемся того, что эти приоритеты находят свое отражение в бюджете края.

Подготовлен Валентиновым Глебом по материалам сайта.