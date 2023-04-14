В Красноярске при обрушении исторического здания погиб рабочий. Фото: СК по краю

14 апреля в Железнодорожном районе Красноярска при обрушении здания казенных винных складов погиб рабочий. Об этом сообщает СК по краю.

Во время реставрационных работ в трехэтажном здании казенных винных складов на Профсоюзов, 3 стр 57, построенного в конце XIX века, произошло обрушение кирпичной колонны. В итоге кирпич попал в голову одному из рабочих. Мужчина погиб на месте.

Фото: СК по краю

Сейчас следователи выясняют обстоятельства: кто был заказчиком работ, устанавливается личность погибшего.

Здание казенных винных складов было возведено в 1890 году во времена государственной монополии производства спиртного.