Депутаты ЗС: перевозка угля на экспорт через Енисей влечет серьезные риски для жителей края Фото: Мария ЛЕНЦ

В Законодательном Собрании региона обсудили небезопасную перспективу перевозки экспортного угля для стран Азии с использованием Енисея. 13 апреля состоялось заседание комитета по природным ресурсам и экологии, где обсуждались прежде всего риски загрязнения портовых городов края – это Красноярск, Лесосибирск и Дудинка. Уже в эту летнюю навигацию через них пройдёт первая экспериментальная партия угля, которую в дальнейшем доставят и продадут в Китай. Основной риск, если такие перевозки станут регулярными, – попадание в атмосферу большого количества угольной пыли.

– Мы ждём, когда ветер подует, чтобы воздух очистился от выбросов, а теперь, если подует ветер, то пыль от перевалки будет разносить по всему городу. Вы посмотрите, как это в других регионах выглядит и обратите внимание, где в Красноярске находится речной порт. Там со всех сторон новые микрорайоны, прямо впритык стоит здоровенная школа, - выступил на заседании комитета депутат Александр Глисков.

По мнению депутата Владимира Чернышенко, не стоит игнорировать и экономические риски. Уголь, который повезут для дальнейшего экспорта через Енисей в навигацию этого года, даже не наш, а кузбасский.

– Кемеровчане сами на газе сидят и сейчас займут нашу инфраструктуру, чтобы уголь перевозить. Надо понимать прибыль и убытки такого решения, - сказал он.

Причем экспортный потенциал угля, добытого в Красноярском крае, низкий, рассказал замминистра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Федосеев:

– В 2022 году в Красноярском крае добыто 45 млн тонн угля. Подавляющее большинство этого угля осталось на территории Красноярского края – это ТЭЦ, ГРЭС, котельные. Экспортный потенциал у нашего бурого угля крайне низок. У нас объем вывоза в направлении Юго-Восточной Азии меньше миллиона тонн.

Кроме прочего, для края важнейшее значение имеет северный завоз, в рамках которого на территории Крайнего Севера речным транспортом доставляется более 130 тысяч тонн угля и прочие жизненно важные грузы. Заниматься доставкой больших объемов экспортного угля – значит подвергать риску отлаженную за долгие годы логистику в направлении красноярского Севера, считают депутаты.

Еще один сложный вопрос – инфраструктура и кадры. Оперативно создать мощности для перевалки, построить большое количество барж, нанять персонал для такой серьезной задачи крайне сложно. Как сообщила на заседании комитета заместитель министра транспорта Красноярского края Лариса Курьякова, мощности Енисейского речного пароходства – основного перевозчика посредством водного транспорта в регионе – полностью загружены.

В завершение обсуждения депутаты решили направить запрос в Правительство РФ, а также в федеральное министерство транспорта, ведь именно оно выступило в феврале этого года с идеей использовать Енисей для расширения экспорта в Азию. При этом официальных документов или проекта, учитывающего все сопутствующие риски и сложности, представлено не было. Для получения более оперативного ответа депутаты предложили краевому правительству обратиться в государственные органы исполнительной власти за разъяснениями.