Расписание репетиций шествия Победы 9 мая в Красноярске 2023 года: когда начнутся, даты Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на День Победы пройдут репетиции праздничного шествия. Публикуем расписание репетиций шествия Победы 9 мая в Красноярске 2023 года. Рассказываем, когда начнутся.

Красноярск готовится к празднованию Дня Победы-2023. Расписание мероприятий уже готово. Из изменений – отмена прохождения военной техники по городу, в текущем году ее не будет.

Зато запланировано победное шествие. Уже известны даты генеральных репетиций шествия Победы 9 мая в Красноярске, они пройдут 27 апреля и 4 мая 2023 года. О месте проведения сообщат дополнительно.

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