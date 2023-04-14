Норильские школьники презентовали шеф-повара с искусственным интеллектом. Фото предоставлено организаторами

Многим это знакомо: в потоке будничных дел нет времени приготовить домашнюю еду. Заведения общепита и доставка фастфуда выручают, но как же хочется привычных любимых традиционных семейных блюд. Команда норильских школьников объединилась идеей создать такой «гаджет», который поможет питаться качественной едой без особых усилий. И назвали его «Готобот».

Одна из разработчиц Милана Бетельгериева поясняет:

- По статистике, примерно 75% россиян предпочитают домашней еде фастфуд и блюда из ресторанов доставки, что может плохо влиять на здоровье. Наша команда зафиксировала эту проблему и предложила решение – робот «Готобот». С помощью этого устройства люди смогут питаться качественной едой без вмешательства в процесс готовки.

Принцип работы устройства нехитрый: нужно просто загрузить ингредиенты в аппарат и выбрать нужное блюдо на интерактивной панели. «Готобот» самостоятельно обработает и приготовит продукты. Да, вы правы, на рынке существую подобные аппараты, но, как подметила Милана, набор функций у них ограничен. Тогда как изобретение юных норильчан сможет мыть, шинковать, смешивать и термически обрабатывать продукты, добавлять специи. И при этом устройство будет работать на основе искусственного интеллекта, способного распознать ингредиенты по их качественным характеристикам.

Многообещающий проект, не правда ли? Пока что талантливая задумка на самой начальной стадии, воплотить ее в жизнь будет непросто, но юные изобретатели твердо намерены набраться нужных сил и знаний, чтобы как можно скорее предъявить миру уже реализованную идею.

Фото предоставлено организаторами

У нас много талантливых школьников со светлой головой. А развивать изобретательские навыки им помогает инженерный марафон IMAKE, который ежегодно проводится компанией «Норникель» для детей из Норильска, Таймыра, Забайкальского края и Мурманской области. Недавно аймейковцы вместе с финалистами Международного форума инноваторов In’Hub и изобретателями, которые занимаются в технопарках и кванториумах в самых разных уголках страны, побывали в детском центре «Океан» во Владивостоке. Смена прошла под названием «In’Hub Junior. Изобретатели будущего» и объединила 100 активных ребят.

Авторы проекта «чудо-повара» как раз были в их числе. Конкурс «Путеводитель изобретателя» длился 20 дней, в это время ребята обучались основам генерации идей, визуализации и прототипированию, 3D-анимации, монетизации и регистрации патентов. А после сдали своеобразный экзамен, представив свои идеи экспертам. Кроме «Готобота» в числе разработок были шарф с клапаном для сбора конденсата, устройство для сбора мусора с прибрежной зоны и водоема, самовосстанавливающийся строительный материал, экструдер для переработки бутылок в филамент для 3D-принтера и многое другое.

Добавим, что весенняя смена в «Океане» стала не только частью инженерного марафона IMAKE, но и продолжением образовательной программы форума In’Hub. Это яркое и значимое событие впервые прошло в октябре 2022 года при поддержке компании и стало значимым событием для изобретателей, технологических энтузиастов и рационализаторов (представьте, каков масштаб – на него было прислано более 1200 заявок из разных регионов России и других стран). Так что у ребят есть возможность присоединиться к большому проекту и принять участие в конкурсе инноваторов In’Hub 2023/24.