Жительница Красноярского края делала закладки с «ребенком», который оказался котом в комбинезоне

Фото и видео: МВД России

В Нижнем Тагиле полиция задержала женщину, которая гуляла по улице с двумя малолетними детьми. Один из детей на поверку оказался котом, одетым в детский комбинезон. Однако и сам кот служил лишь прикрытием для наркотиков, которые лежали в детской одежде.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что женщина приехала на Урал из Красноярского края. Судя по всему, в Нижний Тагил ее привела «работа» – россиянка занималась закладками. Во время раскладки наркотиков по городу ее и заметили полицейские. Двоих детей – пушистого и настоящего, – женщина использовала как прикрытие для своей нелегальной деятельности.

– Предполагаемая закладчица задержана с поличным возле дачного поселка на окраине города. Чтобы избежать подозрений, она изображала мать, которая гуляет с несовершеннолетней дочерью и грудным ребенком. Однако в утепленной одежде для новорожденных, которую фигурантка несла в руках, оказалась домашняя кошка. Из комбинезона-конверта полицейские также извлекли пять свертков с белым порошком, который оказался N-метилэфедроном. Кроме того, оперативники нашли 12 закладок, которые задержанная успела сделать в течение дня, – рассказали в МВД.

В арендованной женщиной квартире также нашли свертки с наркотиками, весы, упаковочные материалы и прочие атрибуты закладчика. Ее кота освободили из комбинезона, ребенка забрали, а саму женщину отправили дожидаться суда под стражу.