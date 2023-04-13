В Красноярском крае женщина пойдет под суд вместе с сыном, которого пыталась отбить у полиции

Фото: СК по Красноярскому краю

В Емельяновском районе полиция задержала 29-летнего мужчину и его 29-летнюю мать за насилие в отношении сотрудников. Изначально полицейские остановили на улице автомобилиста и попросили предъявить документы, но в процесс вмешались посторонние – судя по всему, приятели остановленного водителя. Одного из них полицейские решили задержать, и на правоохранителей набросилась его мать.

Конфликт произошел 12 апреля в селе Еловое. Патрульные остановили автомобиль, водитель которого несколько дней назад был лишен прав. За рулем оказался дядя хозяина авто – его инспекторы попросили предъявить документы.

Водитель подъехал к дому по улице Гурского, где в этот момент стояли посторонние люди. Увидев, что автомобилиста опрашивают, мужчины начали выкрикивать маты в адрес полицейских. Один занимался этим особенно рьяно и не реагировал на просьбы и предупреждения сотрудников.

Когда полицейские решили задержать скандалиста, на них бросилась мать мужчины и начала драться. Сам он, видимо воодушевленный поведением матушки, также ударил одного из сотрудников кулаком.

Обоих в итоге скрутили и доставили в отдел. Сейчас правоохранители выбирают им меру пресечения. Стоит отметить, что и сын и мать проходят фигурантами в деле о насилии в отношении представителя власти, а это грозит им серьезными сроками – вплоть до 5 лет лишения свободы.