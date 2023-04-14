В Красноярске на выходных резко похолодает до -8 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на грядущих выходных ожидается резкое похолодание до -8 градусов. Прогноз погоды в Красноярске на выходных 15-16 апреля 2023 года составил Гидрометцентр.

В субботу днем ожидается максимум -1 градусов. Будет пасмурно, пройдет небольшой снегопад. Сильного ветра при этом не будет, возможно около 2-6 метров в секунду. Ночью и вовсе похолодает до -8 градусов.

В воскресенье потеплеет до +4 градусов. В остальном погода сильно не изменится: будет пасмурно и практически безветренно. Ночью же температура понизится до -4 градусов.