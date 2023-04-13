Где посмотреть прямую трансляцию богослужений на Пасху в Красноярске в 2023 году: соцсети, каналы, ссылки Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, где посмотреть прямую трансляцию богослужений на Пасху в Красноярске в 2023 году. В тг-канале Красноярской епархии опубликовали ссылки, каналы и соцсети, в которых можно последить за ходом служб в режиме онлайн.

Вообще пасхальные мероприятия в Красноярске проходят с 11 апреля. Однако основная часть пройдет с 15 по 16 апреля 2023 года. Ознакомиться со списком можно по ссылке.

Так, в ночь с 15 на 16 апреля красноярцы могут посмотреть в режиме онлайн прямую трансляцию Пасхального богослужения из храма Рождества Христова города Красноярска, его возглавит митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Она пройдет с закадровыми комментариями. Начало в 23:30 часов.

Прямая трансляция Пасхального богослужения из храма Рождества Христова города можно посмотреть по следующим ссылкам в соцсетях Красноярской епархии:

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