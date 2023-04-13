Программа мероприятий на Пасху в Красноярске 2023: куда сходить, список богослужений. Фото: Красноярская епархия

Программа мероприятий на Пасху в Красноярске 2023 опубликована региональной епархией. Уже известен список богослужений на Страстную Седмицу и Светлое Христово Воскресение. Рассказываем, куда сходить и как отметить.

Основные богослужения пройдут с 14 по 16 апреля 2023 года. Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон проведет ряд служб в храмах. Публикуем список:

- 14 апреля, красноярский Покровский кафедральный собор, Сурикова, 26. В Великую пятницу, воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа, будет совершена вечерня с выносом Плащаницы Спасителя. Начало в 15:00.

- 15 апреля, красноярский Покровский кафедральный собор, Сурикова, 26. В Великую субботу Страстной Седмицы, будет совершена Божественная литургия. Начало в 08:00.

- В ночь с 15 на 16 апреля, храм Рождества Христова Красноярска, Щорса, 44а. Светлое Христово Воскресение, будут совершены Пасхальные богослужения: полунощница, крестный ход, Пасхальная заутреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста. Начало в 23.00. Посмотреть трансляцию можно в соцсетях Красноярской епархии.

- 16 апреля, в Пасху, храм Рождества Христова Красноярска, Щорса, 44а. Светлое Христово Воскресение пройдет совершена Великая Пасхальная Вечерня в сослужении духовенства Красноярской епархии и встреча Благодатного огня. Начало в 17:00.