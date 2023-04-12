Партийцы и сторонники «Единой России» поздравили с Днем космонавтики красноярских машиностроителей

Фото предоставлено РО «Единая Россия»

«Единоросы» ежегодно в этот день поздравляют работников предприятий, которые вносят большой вклад в развитие космической отрасли. Красноярский край является базовой территорией российской ракетно-космической отрасли. Здесь создана практически вся орбитальная группировка спутников, треть всех космических аппаратов в мире запускаются с помощью красмашевских модулей разгонных блоков, здесь разрабатывалась программа ГЛОНАСС.

Фото предоставлено РО «Единая Россия»

Сегодня активисты вручали идущим на работу красмашевцам календарики с космической символикой, выпущенные региональным отделением «Единой России» и сладкие подарки. На проходной работников встречал белый Мишка – символ партии, который с удовольствием позировал заводчанам на совместных селфи. Ну и, конечно, особое праздничное звучание дня задал сегодня всем духовой оркестр, в исполнении которого прозвучали известные и любимые всеми российские песни.

Фото предоставлено РО «Единая Россия»

Сергей Русаков, заместитель генерального директора, директор по персоналу и общим вопросам АО «Красмаш» в ответ на поздравления партийцев отметил:

- Хочу выразить огромную благодарность от коллектива завода представителям партии «Единая Россия», которые ежегодно, и не только в День космонавтики, поздравляют заводчан - это уже стало доброй традицией. Наша страна всегда занимала передовые позиции в развитии космонавтики, надеюсь, что эта тенденция продолжится, и мы всегда будем «впереди планеты всей». «Красмаш» - это одно из передовых предприятий, которое обладает уникальными технологиями в изготовлении своей продукции для оборонно-промышленного комплекса.

Поздравить работников завода пришел и Артем Речицкий, красноярский эко-активист, региональный координатор партийного проекта «Зеленая экономика»:

Фото предоставлено РО «Единая Россия»

- Я рад, что мы сегодня отмечаем 62-ую годовщину полёта первого человека в космос. Тогда Юрий Алексеевич Гагарин впервые увидел Землю из окна космического корабля и завещал нам беречь эту красоту. Полагаю, в соответствии с советом первого человека-космонавта, мы должны бережно и разумно относиться к природе. Сегодня мы поздравляем предприятие «Красмаш». Насколько мне известно из СМИ, каждый третий выводимый на орбиту объект разгоняется двигателями, которые, так или иначе, собираются на этом заводе. Рядом находится и профильный ВУЗ. Вообще, Красноярский край гордится своими космическими проектами!

Работники завода поблагодарили партийцев за праздник и отметили, что гордятся своим предприятием. В частности, Оксана Нестеренко, которая давно трудится на «Красмаше», в ответ на поздравления рассказала:

- Я здесь работаю 30 лет, моя фотография - на доске почета. Горжусь своим предприятием, горжусь своей работой, и не хочу ее бросать. Пусть наш завод процветает и растет.

Елена Шарайкина, член местного политсовета «Единой России» в Ленинском районе Красноярска также высказала свою и коллег гордость тем, что такое значимое для всей страны предприятие расположено в Ленинском районе города:

- Завод находится в нашем родном Ленинском районе. И это праздник не только Ленинского района, но и всего города. Мы гордимся нашим предприятием.