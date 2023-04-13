Опыт Норильска по мониторингу многолетней мерзлоты можно использовать для всей арктической зоны России. Фото: из архива Большой норильской экспедиции

В Государственной думе РФ состоялись парламентские слушания на тему «Совершенствование правового регулирования вопросов многолетней мерзлоты». К обсуждению этого вопроса были приглашены комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики. А также представители профильных ведомств и регионов, относящихся к Арктической зоне. Красноярский край на этом совещании представлял Юрий Захаринский – старший научный сотрудник Сибирского федерального университета и депутат Законодательного Собрания.

Почему эта тема так актуальна для региона? Напомним, что Красноярский край – второй по размерам территории субъект РФ, более 65% территории которого относится к зоне распространения многолетнемерзлых грунтов. Однако именно эта часть сегодня вызывает повышенный инвестиционный и экономический интерес из-за ресурсов, содержащихся в недрах. И не только. Здесь проживает почти четверть миллиона человек (в Норильске и Дудинке, поселках Таймырского Долгано-Ненецкого, Туруханского и Эвенкийского районов). В Заполярье создана мощная производственная база, работают несколько крупнейших добывающих компаний, идет освоение новых месторождений, строятся важные объекты логистической инфраструктуры.

При этом на фоне общемировой тенденции к глобальному потеплению ученые наблюдают, как растет скорость повышения температуры на Таймыре. За последние десять лет этот показатель составил 1,2 градуса Цельсия, а за последние полвека среднегодовая температура выросла больше чем на 3,6 градуса. Тогда как средний мировой показатель – не более полутора градусов. Вследствие этого все чаще дают о себе знать последствия растепления, а специалисты даже перестали использовать такое понятие, как «вечная мерзлота», заменив его на «многолетнемерзлые грунты».

Это еще не все. Многие отмечают, что на севере края, в Норильском промышленном районе зимы становятся более снежными. И это не предположения жителей, а доказанный учеными факт. Количество осадков зимой заметно увеличивалось в период с 1975 по 2021 годы. А к середине текущего века ожидается, что снега на Таймыре станет больше на 20-30 % по сравнению с сегодняшним днем.

Чем все это грозим нам?

- Рост среднегодовых температур в Арктике, рост температуры мерзлых грунтов и уменьшение их несущей способности представляют серьезную опасность не только для жилья, общественных и промышленных зданий, но и для объектов ТЭК, нефте- и газопроводов. Статистика свидетельствует, что в период с 1990 по 1999 годы число зданий, получивших различного рода повреждения из-за неравномерных просадок фундаментов, увеличилось по сравнению с предшествующим десятилетием на 42%, - рассказал Юрий Захаринский.

Теперь вопрос по существу: что делать, чтобы избежать роста негативных последствий? Необходим целый комплекс мер. Изначально – установить наблюдение за всеми происходящими процессами в режиме реального времени. Современные технологии позволяют осуществлять непрерывный мониторинг. Причем, отмечает Юрий Захарьинский, автоматические посты геокриологического мониторинга должны появляться заранее - за 5-10 лет – в зоне потенциального строительства или реконструкции важных объектов. И тогда можно будет спрогнозировать и избежать рисков техногенных аварий и финансовых потерь.

Именно такой мониторинг сейчас проводит компания «Норникель», начиная с 2021 года. Под наблюдение взято состояние грунтов в тех местах, где находятся промышленные объекты и жилой фонд. Подчеркнем, что полученные показатели учитываются сейчас, в ходе реализации комплексного плана социально-экономического развития города до 2035 года. В рамках реновации ведется реконструкция инженерных сетей и всего жилищно-коммунального хозяйства города, а также планируется возведение более восьмидесяти новых жилых домов и социальных объектов. Опыт Норильска можно и нужно использовать во всех городах арктической зоны. Пусть возьмут его за основу и разработают под себя специализированные программы сохранения устойчивости оснований зданий и сооружений.

Необходимо противодействовать негативным процессам. При этом использовать отечественные технологии, не рассчитывая на то, что «заграница нам поможет». Например, ускорить разработку оборудования для виброзамещения грунтов (так называемых столбов из щебня). Также ускорить разработку отечественных специализированных программных комплексов, применяемых для численного моделирования теплофизических процессов. И начать обучать этому студентов технических вузов – поскольку проблема имеет такой размах, нужны профильные специалисты для ее решения.

Да, необходимо финансирование, но это в полномочиях депутатов Госдумы - поставить вопрос о субсидировании обозначенных мероприятий из бюджета.