В Красноярске по ряду обвинений арестовали районного экс-депутата

Фото и видео: прокуратура Красноярского края

В Красноярске задержали бывшего депутата Березовского районного совета Александра Велькера. Экс-парламентария подозревают в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах, вымогательстве и самоуправстве. Примечательно, что мандата депутат лишился не по своей воле в начале этого года.

Как сообщили в СК, в июне 2021 года Велькер с группой лиц обманул председателя правления КПК «Совет». Депутат украл у организации серверное оборудование и заявил председателю, что его якобы забрала полиция. Но Велькер предложил «договориться» с полицейскими за 21 миллион рублей.

Спустя месяц Велькер начал угрозами выбивать из председателя деньги. Тот передал ему 2,5 миллиона рублей и переписал на него квартиру стоимостью еще в 9 миллионов.

Еще одно дело депутата всплыло из 2016 года. Тогда Велькер представил в Росреестр ложные сведения о постройке на арендованных участках теплиц, и на основании этих поддельных документов оформил земли в свою собственность.

Также Велькер однажды занял крупную сумму муниципальному предприятию «Шумковское» из Березовского района. Когда сроки возвращения займа были нарушены, депутат не пошел в полицию – вместо этого его люди вынесли с предприятия имущество на 70 тысяч рублей.

Суд уже выбрал меру пресечения для экс-депутата – ближайшие два месяца он проведет под стражей. Все уголовные дела были объединены в одно производство.