Решения парламента имеют значение для жителей края: Детский отдых, налоги, здравоохранение

В повестку III заседания V сессии краевого парламента было включено 35 вопросов. Фото: БУРМИСТРОВ Андрей

В их в числе - поддержанный губернатором Александром Уссом в качестве срочного проект закона об регулировании земельных отношений в Красноярском крае, назначение Уполномоченного по правам человека, внесение изменений в краевом законодательстве по организации отдыха и оздоровлению детей из районов Крайнего Севера. Депутатам представили доклад о деятельности ГУФСИН, актуальную информацию о ситуации с заболеваемостью африканской чумой свиней в крае.

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко в своем вступительном слове перед народными избранниками, объявив повестку, анонсировал и следующую сессию парламента, на которой рассмотрят изменения в закон о краевом бюджете на 2023 год. Корректировка бюджета будет учитывать поручения губернатора по увеличению доходов работников бюджетной сферы, ряд социальных расходов, поддержку отдельных отраслей экономики. Напомним, что предварительно поправки в главный финансовый документ края обсуждаются депутатами в профильных комитетах.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ПОЛЬЗА ОБЩЕСТВУ

Начальник Управления ГУФСИН по Красноярскому краю Андрей Попето. Фото: БУРМИСТРОВ Андрей

Впервые перед депутатами краевого парламента выступил начальник Управления ГУФСИН по Красноярскому краю Андрей Попето. Он рассказал, как живут и работают осужденные в краевых исправительных учреждениях. Сейчас в регионе действует 26 таких учреждений - следственные изоляторы, исправительные, лечебно-исправительные и воспитательная колонии, колонии-поселения. Более 90% осужденных из числа подлежащих труду трудоустроены. Они производят мебель для детских садов и парковую мебель, изготавливают пластиковые окна и контейнеры для сбора ТБО, выращивают тепличные культуры, сеянцы хвойных деревьев. Депутаты активно обсуждали доклад руководителя ГУФСИН по краю, предложили несколько направлений для сотрудничества. Так, например, Алексей Додатко предложил включить в состав конкурсантов Енисейского медиафорума творческие работы телевизионщиков из исправительных учреждений, где действует 27 студий кабельного телевидения. Депутат Роман Гольдман заинтересовался сельхозспециалистами, а Денис Терехов сообщил, что готов трудоустроить в сфере консалтинга специалистов IT-сферы. Захар Енджиевский предложил возобновить производство кирпича в районе поселка Громадск, а Виктор Кардашов попросил рассмотреть возможность разработки гранитного карьера и производства из него дорожных бордюров. Все прозвучавшие на заседании предложения депутаты дополнительно обсудят в рабочих группах, чтобы найти механизмы для их реализации.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ, СИТУАЦИЯ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

Заместитель председателя правительства Красноярского края - министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леонид Шорохов в своем докладе предоставил депутатам информацию о случаях заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в крае и мерах, принятых по предотвращению ее распространения. Напомним, в середине марта в Минусинском районе в селе Малая Минуса был зарегистрирован случай АЧС. Позднее инфекцию выявили в Минусинске, Курагинском и Каратузском районах, в территориях объявили карантин. Всего в крае было изъято 3 810 голов свиней. На 6 апреля новых очагов не выявлено, министерство предложило продлить карантин в пострадавших территориях еще на месяц. В регионе противоэпидемиологическую безопасность обеспечивают 47 подведомственных учреждений ветеринарии, 43 ветеринарных участка, 154 ветпункта, 2180 человек. Депутаты оценили слаженную работу ветеринарных служб и правоохранительных органов по локализации очагов инфекции.

Председатель аграрного комитета Законодательного Собрания Владислав Зырянов. Фото: БУРМИСТРОВ Андрей

- Принципиально важно, что для человека инфекция не опасна, только для животных. И проблема в том, что от АВЧ нет вакцины. Единственный путь бороться - уничтожать весь скот в радиусе наблюдения 5 км, - сказал председатель аграрного комитета Владислав Зырянов. - Крупные свиноводческие комплексы не пострадали, и ситуация в нынешней ее стадии никак не скажется на стоимости свинины в крае. Но это настоящая трагедия для рядовых жителей села, фермеров. Государство не имеет права оставаться в стороне. Из резервного фонда правительства края люди получат компенсации.

С СЕВЕРА НА ЮГ БЕСПЛАТНО

Во втором чтении депутаты поддержали законопроект «О внесении изменений в отдельные законы края в сфере организации отдыха и оздоровления детей». Дети из северных территорий теперь не только получили право на бесплатный отдых на море по программе «Дети Арктики», но и питание, сопровождение и бесплатный проезд до места отдыха в пределах края. Расходы в объеме 30 млн рублей взял на себя край. Ранее ситуация была следующая: дети юга Эвенкии такого права не имели, потому что территория не относится к Арктической зоне. Из-за чего учащиеся 5-8 классов не попали в федеральную программу «Дети Арктики». Принятые депутатами поправки предоставили ребятишкам равные права на отдых в регионах с благоприятными климатическими условиями. Как пояснила председатель профильного комитета Людмила Магомедова, количество ребятишек, желающих отдыхать на юге края в оздоровительных лагерях и санаториях, с 2019-го начала сокращаться, и причина тому - расходы на дорогу:

Председатель комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов Людмила Магомедова. Фото: БУРМИСТРОВ Андрей

- Оказалось, что основная причина даже не в количестве путевок, которые выделяются на эти территории, а именно в оплате проезда до места отдыха и обратно. У родителей или представителей детей нет возможности приобрести авиабилеты для выезда на «материк». Проблема в логистике: детей нужно вывезти из труднодоступных поселков, привезти в Дудинку, сопровождать их, там содержать в месте сбора, кормить и только потом направить к месту отдыха. Я искренне признательна губернатору, что он поддержал нашу инициативу, а депутаты приняли нужные поправки.

ОТСРОЧКА УПЛАТЫ НАЛОГОВ

Сразу в двух чтениях поддержан депутатами закон о продлении отсрочки платежей по арендной плате для предприятий лесной промышленности. Напомним, соответствующий закон был принят летом 2022 года. По его условиям, юрлицам и индивидуальным предпринимателям, занятым заготовкой древесины на арендованных участках, находящихся в госсобственности, была предоставлена отсрочка до 31 марта 2023 года. Теперь отсрочка продлена до 1 декабря текущего года.

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Виталий Дроздов. Фото: БУРМИСТРОВ Андрей

- Предыдущий закон об отсрочке мы принимали на летней сессии прошлого года и надеялись, что ситуация в лесной отрасли нормализуется, отсрочка до 31 марта будет достаточной. Но сейчас понимаем, что пока преждевременно требовать оплаты отсрочки, - сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Виталий Дроздов. - Сумма внушительная, более 400 млн рублей, около 20 лесопользователей воспользовались мерой. Мы следим, как они пользуются отсрочкой, насколько она эффективна. Рассчитываем, что 1 декабря все смогут рассчитаться, за счет отсрочки платежей поддержать предприятия отрасли, найти новые рынки сбыта, выйти на производство новой продукции.

ДЛЯ ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ

Депутатами согласовано важное решение о реорганизации Шарыповской городской больницы. В результате объединения городской и районной больниц появится новое учреждение КГБУЗ «Шарыповская межрайонная больница». Благодаря этому вновь созданная больница не только сохранит объем оказываемых медуслуг, но и позволит на ее базе создавать дополнительные структурные подразделения. Министр здравоохранения края Борис Немик отметил, что, к сожалению, по итогам 2022 года ряд медицинских показателей в районе значительно ниже общекраевых. Реорганизация поможет изменить ситуацию: статус «межрайонная больница» позволит увеличить заработную плату медперсоналу, в районе вырастет количество станций скорой помощи, повысятся показатели здоровья жителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко. Фото: БУРМИСТРОВ Андрей

Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания Красноярского края:

- Ряд принятых парламентом решений имеет очевидное общественное значение. Это и федеральная инициатива, связанная с установлением статуса ветерана боевых действий СВО. Конечно, со своей стороны мы поддержали эту инициативу и направим соответствующее постановление. Из числа значимых решений хочу отметить продолжение мер налоговой поддержки лесной отрасли края. Это принципиальная история и для экономики края, и для территорий, которые «живут» лесом. Отсрочка по уплате краевых налогов позволяет нашим предпринимателям в непростой внешнеэкономической ситуации получить необходимое «финансовое» плечо. Важное решение, касающееся летнего отдыха детей с северных территорий, - дополнительное финансирование на обеспечение доступности переезда до мест отдыха. Выделю и первый опыт работы депутатов здесь, на трибуне краевого парламента, с федеральной службой исполнения наказаний. Такой разговор даст старт работе сразу по нескольким направлениям для профильных комитетов Законодательного Собрания.