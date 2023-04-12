В Красноярске до суда дошло дело о гибели двух рабочих на стройплощадке «Тихих зорь». Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярске в суд передано дело о гибели и травмировании рабочих на стройплощадке «Тихих зорь». Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

22 марта 2022 года на стройке на уровне 10-го этажа упал подъемник с тремя рабочими: два человека погибли, еще один получил травмы. Расследование показало, что подъемник был удлинен, а его площадь увеличена. Изменения в конструкцию были внесены кустарным способом.

Фигурантами дела стали прораб и мастер строительных и монтажных работ. По версии следствия, они незаконно допустили эксплуатацию подъемника и не зарегистрировали его. Кроме того, оба не утруждали себя инструктажами по ТБ, проверкой исправности техники и не следили за рабочими. Вину они не признают. Мужчинам грозит до 7 лет колонии.

После прокурорской проверки нарушения техники безопасности были устранены. Родственникам погибших выплатили компенсации. Иск о признании трудовых отношений с выжившим рабочим находится на рассмотрении.