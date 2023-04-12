Где в Красноярске можно посоревноваться со своим сердцем?

«Клуб выходного дня-2023» в научном музее Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже восьмой год в Красноярске при поддержке золотодобывающей компании «Полюс» проходит благотворительный проект «Клуб выходного дня» для приемных семей. В этом году основная программа посвящена Десятилетию науки и технологий, оно объявлено в нашей стране в апреле прошлого года. Его приоритетная задача - популяризация науки, поэтому в программе этого года – участие в разных научных шоу и мастер-классах, посещение музеев.

В музее науки, где можно и нужно все потрогать и покрутить, участники Клуба узнали, как работает их организм. Они измерили длину прыжка, силу и выносливость мышц, гибкость суставов, посоревновались с сердцем в перекачке крови и узнали, зачем нужны тренировки. И, конечно же, проверили, как хорошо мозг управляет телом.

- Дети под впечатлением, а еще важно, что обстановка в Клубе дружелюбная и позитивная, - говорит новичок Клуба, мама четверых детей, которая взяла в семью еще двух приемных.

- Это больше, чем экскурсия, это интересно, познавательно и вкусно, - таков вердикт взрослых!

«Клуб выходного дня-2023» - это больше, чем экскурсия Фото: Мария ЛЕНЦ

Закончилась игровая экскурсия чаепитием и подарками – это многолетняя традиция «Клуба выходного дня». В этом году все семьи, участники Клуба, получили книги из серии «Великие умы России», изданные «Комсомольской правдой». Больше интересных моментов смотрите в нашей фотогалерее.

Как прошла первая встреча Клуба в этом году и как теперь мамы будут читать детям сказки, можно узнать здесь.

А почему так важно слушаться маму, участники Клуба узнали в Музее леса.

Организаторы «Клуба выходного дня» для приемных семей: золотодобывающая компания «Полюс», «Комсомольская правда» и Центр развития семейных форм воспитания Красноярского края.