Региональные бренды выйдут на федеральное ТВ

Антон Жеребцов (слева) и Олег Воробьев (справа) на презентации проекта «Покупай наше». Фото предоставлено пресс-службой телемагазина «Shop and show»

11 апреля в Красноярске на площадке краевого центра «Мой бизнес» состоялся круглый стол, посвященный проблемам изоляции региональных брендов от федеральных рынков сбыта. Участие в нем приняли представители краевого отделения «Деловой России» и более 30 местных предпринимателей, представляющих локальные и региональные бренды.

Открыла круглый стол Марина Марьясова, заместитель генерального директора-руководителя департамента нефинансовой поддержки центра «Мой бизнес». По ее словам, подобные встречи являются важными и полезными для предпринимателей. Особенно они актуальны во времена структурных изменений в экономике и продвижения политики импортозамещения. Такие мероприятия позволяют вывести на новые рынки региональных предпринимателей и способствуют их качественному и количественному развитию.

По данным зарубежных аналитиков, свыше 800 иностранных компаний либо ушли с отечественного рынка, либо объявили о приостановке своей деятельности. Освободились целые ниши, которые необходимо заполнить предпочтительно отечественными товарами.

В рамках круглого стола презентовали проект «Покупай наше». Как отметил член Генерального совета «Деловой России», президент социального телемагазина «Shop and show» Олег Воробьев, сегодня важно вовлечь бизнес-сообщество в процесс конструирования нового экономического будущего страны, построенного на принципах импортозамещения и развития собственных брендов. Планируется, что проект «Покупай наше» будет развиваться на платформе телемагазина «Shop and show» при поддержке общественной организации и затронет все субъекты страны.

- Ключевая миссия проекта «Покупай наше» в изменении ментальности предпринимателей. Необходимо развитие отечественных брендов и повышение их роли. А также их популяризация, в том числе через телепредпринимательство, - отметил Олег Воробьев.

Сегодня главная проблема для российских брендов - отсутствие доступных и эффективных рекламных инструментов. Отечественные потребители должны получить в качестве альтернативы привычному западному бренду достойный маркетинговой продукт. Статистика же говорит, что реклама у предпринимателей новой волны пока не в приоритете.

Стоит учитывать и другой важные аспект: в стране огромное количество локальных и региональных компаний, которые по своим оборотам даже в ближайшем будущем не смогут выйти на уровень крупных корпораций и, соответственно, не располагают достаточным объемом бюджетов для полноценного продвижения.

При этом, как показал опрос, проведенный среди клиентов телемагазина «Shop and show», более 70% покупателей хотели бы видеть больше отечественных товаров, 42% респондентов указали, что искать самостоятельно региональные бренды для них затруднительно, так как зачастую у таких компаний нет даже сайта. Но самое примечательное, что участники опроса отметили, что им не хватает единой платформы, где небольшие бренды были бы представлены наравне с уже известными российскими компаниями. Таким образом можно отметить, что в обществе сформировался полноценный запрос на российский продукт.

- Сегодня малый бизнес потерял возможность продвижения своих товаров через ранее популярные зарубежные соцсети и площадки, и так не смог подобрать подходящую платформу. Причин много, но в основном не хватает ресурсов. Проект «Покупай наше» обладает всеми шансами стать той самой платформой, агрегирующий малые региональные компании, так как телемагазин уже обладает и выстроенными логистическими цепочками, необходимыми маркетинговыми инструментами и широкой клиентской базой, - подчеркнул Антон Жеребцов, руководитель Красноярского регионального отделения «Деловой России».