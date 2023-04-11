Как сохранить здоровье почек?

Евгений Шилов на Радио «Комсомольская правда» 107,1FM в Красноярске

Продолжаем говорить о здоровье в эфире Радио «Комсомольская правда» 107,1FM в Красноярске в спецпроекте «На здоровье». Очередной наш разговор о почках: какие их заболевания наиболее распространены в России и что может привести к тяжелым патологиям, влияет ли здоровье почек экология, какие симптомы должны вас насторожить. На эти и другие «почечные» вопросы отвечает главный внештатный нефролог Минздрава РФ, профессор Сеченовского Университета Евгений Шилов.

- Евгений Михайлович, область нефрологии занимается заболеваниями почек. Насколько распространены такие заболевания у нас в стране и почему люди страдают ими?

- Хорошее, верное слово – страдают. Мы действительно здорово страдаем. Наша страна в плане почечных заболеваний не выбивается в лучшую сторону, скорее, наоборот, в худшую по сравнению со всем миром. Как только повышается качество жизни населения, то повышается и заболеваемость. Различные блага - доступность калорийного питания, доступность средств индивидуального передвижения - действуют против биологического начала человека. Человек был и остается тем же самым существом, которое когда-то жило в пещерах и бегало за мамонтом. А сейчас его метаболизм перекрывается таким количеством калорий! Если раньше почечными болезнями занимались нефрологи, то сейчас заболевания, связанные с нарушением функции почек, могут напрямую не относиться к нефрологии. Это популяционные болезни, чем занимаются терапевты, эндокринологи, кардиологи, хирурги, далее по списку. Диабет, гипертония, избыточный вес, пожилой возраст, курение, перебор с алкоголем… Все это может быть источником почечной недостаточности. На первых этапах есть определенный комплекс мероприятий, которые позволяют притормозить скорость потери почечной функции. Но, к сожалению, рано или поздно, в перспективе - это заместительная почечная терапия. Самое известное - диализ, гемодиализ или пересадка почки.

- Что нужно делать, чтобы не допустить такой стадии? Как не допустить, предотвратить развитие почечной болезни?

- Самое главное - это профилактика. Наверное, всем уже надоело слушать про здоровый образ жизни. Но это простая рекомендация и очень правильная. Неправильное питание, калории, диван, телевизор, сигарета, пиво… А потом избыточный вес и заболевания.

- Насколько влияет на заболеваемость экологический фактор?

- Кстати, курение тоже можно назвать экологическим фактором. Выбросы в атмосферу, качество воды и земли, экология, внешняя среда, даже растения также влияют. Эти вопрос изучает отдельный раздел нефрологии. Некоторое время назад выяснилось, что в ряде стран мира есть неизвестно откуда возникающая прогрессирующая почечная болезнь, приводящая к почечной недостаточности. Южная Америка, Средиземноморье, Африка. А потом выяснилось, что это местные всякие полыни обладают таким тактическим действием. Или помните, в 90-е годы дамы увлекались травяными сборами для похудания, была масса китайских трав, «летящих ласточек». Позднее установили, что в сборах ест травы, содержащие аристолохиевую кислоту. А это почечный токсин! На работу почек влияют и промышленные яды: лакокрасочное производство, гальванические цеха…

- Соблюдение питьевого режима поддерживает работоспособность почек?

- Смотря какую воду пить. Артезианские воды, как правило, содержат массу микроэлементов, их часто используют в качестве минеральных вод. В избыточных количествах это может оказать неблагоприятное воздействие, вызвать мочекаменную болезнь, отложение кальция в сосудах. Часто в жару минералку пьют литрами – холодненькая, шипучая, приятная на вкус, утоляет жажду. Но минеральную воду нужно употреблять очень осторожно. Посмотрите, сколько там натрия содержится. В одной бутылочке может быть столько солей натрия, сколько вы за два дня имеете право употребить. А потом гипертоники удивляются, почему у них развился гипертонический криз.

Каждую первую пятницу месяца в 9.03 на Радио «Комсомольская правда» 107,1FM в Красноярске в совместном проекте с Министерством здравоохранения Красноярского края «На здоровье!» обсуждаем с врачами-специалистами самые важные вопросы о нашем здоровье.