График работы ПАО «Красноярскэнергосбыт» в праздничные дни

Уважаемые клиенты!

ПАО «Красноярскэнергосбыт» информирует о графике работы офисов приема клиентов и Единого контактного центра в предпраздничный и праздничные дни.

Офисы приема клиентов:

- 30 декабря – рабочий день в обычном режиме;

- с 31 декабря по 8 января– выходные дни;

- с 9 января – работа по обычному графику. График работы конкретного офиса приема клиентов можно посмотреть на сайте krsk-sbit.ru в разделе «Отделения и участки».

Единый контактный центр:

- 31 декабря – сокращенный рабочий день (с 8:30 до 16:00);

- с 1 по 8 января – выходные дни;

- с 9 января – работа в обычном режиме.

Обращаем ваше внимание на то, что прием в офисах ведется по предварительной записи!

Записаться на прием можно на сайте компании в разделе «Запись на прием», либо по тел.: 8-800-700-24-57.