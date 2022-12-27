На что жалуются дерматологу четвероногие пациенты Красноярского края?

Фото: Мария ЛЕНЦ

Беда в том, что эти пациенты не жалуются и симптомы описать не могут. И только квалифицированный врач сможет определить, как помочь.

- Мы стараемся поддерживать здоровье домашних любимцев, создавая все благоприятные условия в ветеринарных аптеках, а именно: обеспечиваем наличие и доступность лекарственных препаратов на территории Красноярского края и Республике Хакасия, широкий ассортимент кормов и лакомств, все необходимое для досуга животных, а также в аптеках работает квалифицированный персонал, который всегда сможет подсказать решение проблем со здоровьем любимца, поэтому мы всегда повышаем уровень квалификации наших сотрудников путем проведения семинаров и конференций, ведь мы должны помнить, что сегодня наши домашние животные являются полноценными членами семьи и требуют такой же заботы и внимания, как мы с вами, - говорит руководитель проекта «Ветеринария» АО «Губернские аптеки» Евгения Еремина. – В этом году мы пригласили очень известного и квалифицированного специалиста.

Кстати, в 2022-м на ежегодную ветеринарную конференцию, которую организуют «Губернские аптеки», пригласили всех ветеринарных врачей, а не только сотрудников ветеринарных аптек сети, а их в Красноярском крае и Хакасии 87, от южного села Верхне-Усинского до северного Диксона. Ветеринарные аптеки есть в 50 городах и селах края, и они представляют более 15 тысяч товаров, в том числе и лекарственные препараты. Но чтобы грамотно их использовать, нужно постоянно учиться!

Именно для этого в Красноярск пригласили Любовь Николаеву, ветеринарного врача, дерматолога, с 2009 года члена ESVD - Европейского Общества Ветеринарной Дерматологии, резидента ECVD - Европейского Колледжа Ветеринарной Дерматологии.

- Темы, которые я выбрала, перекрывают примерно 90 процентов обращений. Это болезни, с которыми мы сталкиваемся каждый день на приеме. Их можно разделить на несколько групп. Первый блок касается паразитов. Несмотря на обилие средств, это огромная и недооцененная проблема. Многие владельцы упорно отрицают возможность каких-то паразитов у своих питомцев. Но эти случаи - одни из самых распространенных. Далее идет аллергия и шелушение кожи – это очень частая жалоба, которая может быть связана с сотнями различных причин, - объяснила выбор главной темы Любовь Николаева. – Новая информация появляется постоянно – это и новые варианты лечения, и новые болезни. Причем информация чаще всего на английском языке, и обычно практикующим врачам ее взять негде. Часто езжу по регионам, была и в Красноярске несколько лет назад. И за это время появились новые данные, и снова есть чем поделиться. Плюс собственный клинический опыт. Для тех врачей, кто хочет специализироваться на какой-то проблеме, есть несколько онлайн-школ, где можно получать информацию. Есть стажировки в клиниках, но туда лучше обращаться, когда уже есть какая-то база.

- Несколько раз в год для сотрудников «Губернских аптек» проводятся онлайн-курсы по отдельным темам, и мы даже сдаем тест из 15-20 вопросов, - говорит Николай Коблов, ветеринарный врач, сотрудник ветеринарной аптеки «Губернские аптеки», г.Иланский.

Напомним, в 2022 году по инициативе «Губернских аптек» был основан «Губернский клуб любителей домашних животных», объединивший всех, кто заботится о своих питомцах. И специально для них сегодня мы расскажем, о чем говорили ветеринарные врачи и что нужно взять на заметку всем, кто ответственно относится к своим собакам и кошкам.

Как подобрать меню для питомца?

Чешутся и чихают и люди, и животные. Причем у людей одна из основных причин аллергии – домашние питомцы. А отчего страдают они?

Любовь Николаева привела статистику: только 5% всех кожных заболеваний у животных связаны с пищевой гиперчувствительностью, остальные 95% - с паразитами. И самые частые пищевые аллергены у собак и кошек – говядина, курица, молочные продукты. Правда, это данные Австралии, Европы и Северной Америки. По России такой статистики нет.

- Данные моей практики другие. Паразитарных заболеваний меньше, а пищевых аллергий больше. Очень много пациентов с реальной аллергией, а причина – неправильное кормление, - говорит Татьяна Насонова, ветеринарный врач, заведующая ветеринарной аптекой «Губернские аптеки», г. Лесосибирск. - Одни покупают некачественные корма, другие кормят со стола, значит, со специями. Первый признак аллергии – зуд в ушах, и владельцы лечат питомца от ушного клеща, усугубляют проблему и только потом обращаются к специалисту.

- Диагностика пищевой аллергии у животных проводится только в исследовательских лабораториях и только за рубежом, методы очень неточные и болезненные для животных. Для практикующих врачей они недоступны, - говорит Любовь Николаева. – Остается только подбор правильного корма. И это длительный процесс, требующий времени и внимания. Нужно по возможности полностью поменять корм не менее чем на 8 недель, или кормить гидролизатными кормами, они гипоаллергенны и безопасны для животного. А потом сделать провокацию: вернуться к прежнему корму. И если через неделю симптомы проявятся снова, значит, проблемы вашего питомца связаны именно с питанием.

Почему питомцев лечат заочно?

Вопрос, конечно, риторический. Но будем объективны: многие красноярцы и сами лечатся заочно и экономно.

- Что-то свербит в пояснице (голове, плече, желудке и пр.), дайте что-нибудь, и подешевле, - типичное обращение посетителя аптеки.

В ветеринарных аптеках таких посетителей 99%. Они хотят одновременно и диагноз поставить, и лечение назначить, и лекарство купить.

- Мы понимаем, что хозяин никуда не пойдет, а животное не виновато, - говорит Татьяна Насонова. - И потому всегда стараемся помочь, расспрашиваем, расписываем лечение, на это уходит много времени, но что делать? Люди часто не понимают, что их питомец – точно такой же живой организм, как и человек, и проблем у него тоже много, и лечить его заочно – неправильно!

Например, что касается аллергии, одно дело - справиться с симптомами. Для уменьшение зуда, дерматита, пищевых расстройств, воспалений слизистых, отита есть антигистаминные средства и специальные мази, спреи, антисептики. А вот обнаружить причину и устранить проблему – совсем другое дело, и без помощи ветеринара тут не обойтись.

Совет специалиста

Главное - профилактика

Нужно быть внимательным к своему питомцу, и если что-то заметили, обратитесь к врачу. Бывает так, что болезнь развивается стремительно, за несколько дней.

Любовь Николаева, ветеринарный врач Фото: Мария ЛЕНЦ

Главное, что может и должен сделать каждый, – это профилактика. Обязательная и регулярная обработка от паразитов – это в разы сокращает проблемы с кожными заболеваниями. Очень сильно облегчает жизнь и вакцинация. И не надо отговариваться тем, что животное сидит дома и никуда не выходит. Инфекцию может принести на обуви сам хозяин.

А в это время

Что подарить питомцу на Новый год?

Перед праздником мы традиционно подбираем подарки для семьи, друзей и коллег. А питомцы? Их тоже надо порадовать!

Что подарить домашнему любимцу?

- Одежда - свитерочки, курточки, комбинезоны и жилетки надежно защитят от холода и снега.

- Лакомства - идеальный подарок для домашних любимцев – они его точно оценят!

- Игрушки - беспроигрышный вариант и отличный способ отвлечь питомца от нарядной елки и мишуры.

- Новые миски для еды и воды.

- Аксессуары - ошейники, поводки, шлейки, адресники – все для безопасности и удобства питомца.

- Лежаки и домики – это уже для комфорта питомца!

До 10 января 2023 года скидки до 50% на избранный ассортимент товаров для ваших любимцев в ветеринарных аптеках сети «Губернские аптеки».

Получить дополнительную информацию можно по телефону справочной службы 8-800-775-6403 (звонок бесплатный).

Реклама