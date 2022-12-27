Нефтяные волшебники

Это предновогоднее время на предприятии «Славнефть-Красноярскнефтегаз» традиционно, уже четвертый год подряд, посвящено акции «Стать волшебниками просто». Благодаря неравнодушным сотрудникам компании, которые в канун праздника превращаются в Дедов Морозов, дети небольшого эвенкийского села Куюмба снова и снова получают долгожданные подарки. В этом году вахтовка, нагруженная исполненными новогодними желаниями, вновь отправилась в путь по заснеженному маршруту, чтобы под новогодней елкой ребята нашли всё, о чем мечтали.

Среди подарков - ролики, снегокаты, куклы, машины и многое другое. Вещи, которые в крупных городах есть почти у всех, на Севере достать не так просто. Но нефтяники не зря взяли на себя роль волшебников. Ни одно детское желание не осталась неисполненным!

- Благодарим наших неравнодушных коллег, которые откликнулись на призыв, приняли участие в акции, и, конечно, активистов Совета молодых специалистов, которые каждый год помогают нам с доставкой подарков и организуют для детей поздравление. Ребятишки ждут праздника и подарков, для них это настоящее чудо, которое помогает верить в добро и в сказку, - отметила пресс-секретарь компании «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Мария Безрукова.

В свою очередь куюмбинские ребята подарили нефтяникам целую корзину новогодних игрушек, сделанных своими руками. Ими украсили помещения вахтового поселка – столовую и жилой комплекс.

«Стать волшебниками просто» - не единственная благотворительная акция «Славнефть-Красноярскнефтегаза». Предприятие тесно сотрудничает с культурными, социальными и образовательными учреждениями Эвенкийского района. При участии компании реализуются многие социально значимые проекты в Красноярском крае.

Справка

Компания осуществляет добычу нефти и газа на Куюмбинском месторождении и занимается изучением недр на пяти лицензионных участках в Эвенкийском муниципальном районе. Суммарная площадь участков составляет 18,3 тыс. км2.