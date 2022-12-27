В Красноярске вторые сутки разыскивают 12-летнего школьника. Ориентировка "Поиска пропавших детей - Красноярск"

В поселке Элита Емельяновского района, это в нескольких километрах от Красноярска, пропал 12-летний мальчик. Тревожные новости сообщает полиция: ранним утром 26 декабря в дежурную часть обратился встревоженный мужчина и сообщил, что его сын не вернулся домой ночевать. То есть вечером 25 декабря он вышел гулять и пропал. Живут они в ДНТ «Элита». Где мальчик, что с ним, куда вообще мог направиться – неизвестно, только догадки, которые пока не нашли своего подтверждения.

На поиски ребенка ориентированы сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по краю. Также работают волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск», в частности, они распространяют в социальных сетях ориентировку на мальчика, очень часто это срабатывает – обзываются очевидцы, которые видели пропавших, и указывают их местонахождение. Будем надеяться, что комплекс мероприятий поможет и в этот раз.

Приметы пропавшего школьника: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые средней длины. Был одет в куртку серого цвета с рисунками и капюшоном, а также спортивные штаны темно-зеленого цвета. На ногах зеленые зимние ботинки. Связаться с ним нет возможности, поскольку изначально не имел телефона. Есть подозрение, что может находиться в Красноярске, в торговых центрах Красноярска!

Всем, у кого есть информация, просьба позвонить по телефонам:

- 8 (391-33) 2-58-50 – дежурная часть полиции Емельяновского района

- 102 – телефон полиции

- 112 – единый телефон вызова экстренных служб

- 8-950-99-66-066 – волонтеры, круглосуточно.