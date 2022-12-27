Готовимся к Новому году и изучаем географию с помощью мандаринов из «Красного Яра»!

Директор по внешним коммуникациям ГК «Красный Яр» Таисия Голубева

- Ваш традиционный новогодний призыв - готовиться к Новому году, а не готовить. И кого же пока больше?

- Пока больше тех, кто готовит сам. Но мы не устаем убеждать, что лучше готовиться! А новогодние блюда поручить нашим поварам. В этом году мы впервые предлагаем воспользоваться онлайн-заказом. QR-коды есть во всех магазинах, по ним можно перейти в форму онлайн-заказа. Мы предлагаем 30 блюд: салаты, закуски, горячее, гарнир и, конечно, десерт. Составы расписаны, сделать заказ очень просто! Особенно рекомендую лосось слабой соли, у нас его особенно вкусно умеют готовить. Я, например, заказала малосольную семгу и рулетики с творожным кремом, заберу 31 декабря в ближайшем магазине – его, кстати, можно выбрать при заказе.

Важный нюанс: заказ нужно делать минимум за 2 дня до даты выдачи. 29 декабря мы прекратим прием, так как очень важно качественно сделать все, что уже взяли в работу. Все будет готовиться «с ножа».

- До Нового года всего несколько дней, будут ли праздничные акции и скидки?

- Уже есть и еще будут! Сейчас идет большая распродажа новогодних украшений и аксессуаров. На все -50%. Каждый год мы предлагаем новый новогодний ассортимент, и чем ближе 31 число, тем ниже цена. То есть будет еще дешевле, но, конечно, товаров будет меньше. Также и в гастрономах, и в дискаунтерах идут так называемые акции одного дня. Это когда на определенную категорию свежего товара 1 день дается премия 25% при его покупке.

27 декабря в 35-ти гастрономах с 17.00 до 23.00 пройдет акция «-20% на все!». Акция будет идти не только в Красноярске, но также в Емельяново, Железногорске, Лесосибирске, Сосновоборске и Абакане. Адреса магазинов можно уточнять на сайте krasyar.ru и в наших соцсетях.

Стартовал последний новогодний каталог. Все, что вы еще не купили к новогоднему столу, самое время брать со скидками. Игристое, вино, напитки покрепче, икра, горошек, кукуруза, сыры, колбасы - все по акции. Хотя сколько бы мы ни приглашали покупателей чуть заранее позаботиться о продуктах и напитках к новогоднему столу, не заманивали акциями и прочими интересными условиями, всегда главная очередь с багетами, икрой и сливочным маслом выстроится на кассе за 5 минут до закрытия магазина )))

- У вас в этом году необычные сладкие подарки.

- В этом году мы действительно сами насобирали очень много подарков в собственном фасовочном цехе. Во-первых, заранее позаботились о разной тематической упаковке: от пенала морковки, до забавных заек-рюкзачков и даже термосумок. Во-вторых, все конфеты в этих подарках – это прямые поставки с фабрик, свежайшие. И цена очень у них интересная получилась. Но, конечно, на полках гастрономов также представлены и всеми любимые подарки местных производителей.

- Новый год – это всегда мандарины. Чем порадуете?

- По мандаринам, которые представлены на полках наших гастрономов и дискаунтеров, кажется, уже можно изучать географию: Марокко, Аргентина, Турция, Египет, Пакистан.

Много и разного апельсина. Рекомендую сорт «Кара-Кара», он красный и очень украсит новогоднюю фруктовую тарелку. Есть голубика, ассортимент хурмы и винограда, два вида ананасов. Китайский советую брать на десерт, а Голд - в салаты и вторые блюда. Приготовили к Новому году и экзотику: кумкват, лаймы, клубника, питахайя, маракуйя и гранадилла, папайя, кокосы, арбузы мини. Особое внимание обратите на манго Египет в гастрономах. Несмотря на специфический внешний вид, оно невероятно вкусное! Одно из самых вкусных в мире. Сладкое и мякоть совсем без волокон. Можно купить твердое, за пару дней оно подоспеет к новогоднему столу.

- Всегда есть такие покупатели, которые пойдут за продуктами в новогоднюю ночь за пять минут до полуночи. Им есть куда пойти?

- 31 декабря все наши магазины будут работать до 23 часов. Но в Красноярске есть четыре круглосуточных гастронома:

- Мира, 52

- Красноярский рабочий, 69

- Железнодорожников, 8

- Матросова, 4

Так что такие покупатели не останутся без праздничного стола.

- Мы традиционно спрашиваем у вас о событиях, которые произошли за последний месяц.

- И они у нас традиционно есть. 1 декабря мы открыли 169-й по счету «Батон», он находится в Саяногорске, а 16 декабря вновь открыли наш флагманский гастроном на Весны, 1 после пожара в ТЦ Взлетка Плаза.

Его восстановили за две недели, вся команда группы компаний «Красный Яр» работала 24/7. Самое сложное было очистить воздух от запаха гари. На время восстановления нашего флагманского гастронома мы усилили ближайшие магазины, разослали покупателям уведомления, что мы ждем их в других магазинах. И когда мы привели пострадавший гастроном в порядок, почти 100 процентов покупателей вернулись, это очень приятно.

Обидно, что в день пожара мы должны были запустить новый фудхолл с полностью собственной кухней «Красного Яра». Но сейчас уже все работает. Приезжайте на наваристый обеденный супчик.

В декабре мы отпраздновали 25-летие компании. Танцевали в гастрономах, читали поздравления в эфире внутреннего радио магазинов, а в сам день рождения, 17 декабря, перевезли зайцами более 5000 тысяч красноярцев на муниципальных маршрутах 87 и 95. Накануне новогодних праздников завершили региональный конкурс детского рисунка «Открытка для Деда Мороза». Проводила его «Комсомольская правда» и дискаунтеры «Батон». Всего на конкурс было подано 1420 работ из Красноярского края и Республик Хакасия и Тува. Победителей, как мы и обещали, 25, по количеству лет нашей компании.

- И, конечно же, хочется узнать о новинках, которые вы приготовили для покупателей.

- У нас появилась трендовая новинка – тортики в стаканах. Вкусно, красиво и нести домой или в гости очень удобно.

Сразу 7 новинок готовит к Новому году Вкусноярово. Это будет 7 новых охлажденных полуфабрикатов: котлеты из курочки нескольких видов, филе курочки с овощами, рулет нежный из курицы и т.д.

- Таисия, давайте вернемся к Новому году и поздравим красноярцев!

- С наступающим Новым годом и Рождеством! Прежде всего хочу пожелать мира и спокойствия. Крепкого здоровья и наслаждения от каждого момента. Пробуйте эту жизнь большой ложкой, смакуйте и пусть вам будет вкусно! И приходите в наши магазины, у нас для вас все есть!

Послушать декабрьскую «Планерку с покупателями» на радио «Комсомольская правда» можно здесь.

Не пропустите следующую «Планерку» – она состоится в январе в прямом эфире радио «Комсомольская правда» и традиционно пройдет розыгрыш приза за самый интересный вопрос от слушателей.