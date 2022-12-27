Красноярский депутат проинспектировала новый детский сад в Академгородке

Депутат городского Совета Наталья Каптелинина побывала в недавно построенном детском саду в красноярском Академгородке. Пока в этом микрорайоне действует два дошкольных учреждения, территория активно застраивается жилыми домами и остро нуждается в дополнительных местах для дошколят.

Вопрос дефицита мест в детских садах в Академгородке и других растущих микрорайонах народные избранники не раз поднимали на заседаниях профильных комиссий и сессиях. При утверждении бюджета на 2022 – 2024 годы депутаты приняли несколько протокольных решений. Депутаты считают, что для обеспечения молодых красноярских семей местами в дошкольных учреждениях нужно возводить новые садики. По данным народных избранников, самые проблемные с этой точки зрения территории – это пятый микрорайон жилого района «Солнечного», микрорайоны «Южный берег», «Образцово», «Академгородок», улица Комбайностроителей. Однако в этих жилых кварталах найти подходящую площадку затруднительно. Поэтому в настоящее время депутаты и администрация Красноярска обсуждает вопрос обмена частных земельных участков, находящихся в «Образцово», «Южном берегу» и других микрорайонах, на муниципальную землю в других районах города.

В Академгородке проблема усугубляется ещё и тем, что здесь большая часть земли находится в собственности Сибирского отделения Российской академии наук. Договориться с этой федеральной структурой – сложная и многоступенчатая задача, требующая серьёзных усилий.

«К счастью, для одного нового образовательного учреждения в Академгородке городским властям удалось сформировать муниципальный земельный участок. Новое дошкольное учреждение практически готово к набору детей. Здесь будет 12 групп, четыре из них ясельные. Всего в нём могут получать первое в жизни образование 300 ребятишек. Впечатление садик оставляет очень приятное. Здесь всё светлое, новое, просторные помещения, в лифте играет классическая музыка. И вид на Енисей великолепный, не сомневаюсь, он добавит детишкам творческого вдохновения», - рассказала «Городским новостям» Наталья Каптелинина

Детский сад в Академгородке возведён с привлечением средств из вышестоящих бюджетов в рамках национального проекта «Демография». В новом трёхэтажном здании дошкольного учреждения завершены все строительные и отделочные работы, подведены коммуникации, запущены лифты (их в садике два: пассажирский и грузовой в пищеблоке) и система видеонаблюдения. В спальных комнатах уже стоит мебель, в спортзале – тренажёры для малышей, а в музыкальном зале – белоснежное пианино. В пищеблок завезли новое современное оборудование. Начали благоустраивать и прилегающую территорию: заасфальтирована часть прогулочных площадок, установлены теневые навесы.

Экскурсию для депутата и журналистов по новому детскому саду провёл заместитель руководителя управления капитального строительства Красноярска Марк Марков. Он рассказал, что сейчас дошкольному учреждению предстоит пройти стандартные проверки инженерных сетей и воды на соответствие нормативам. И после завершения всех исследований организация сможет принять детей. Предполагается, что набор в группы будет организован в конце первого квартала 2023 года.

Важно отметить, что депутата горсовета Наталью Каптелинину впечатлили не только высокие потолки, светлая отделка, высокотехнологичное освещение, но и доступность здания и отдельных его помещений для маломобильных горожан. Наталья Олеговна в горсовете, кроме обычной депутатской деятельности, держит на постоянном контроле формирование доступной среды в красноярских учреждениях социальной сферы – в школах, детских садах, библиотеках, поликлиниках, больницах. После посещения нового детского садика Наталья Каптелинина рассказала, что в новом учреждении многое сделано с учётом особых потребностей маломобильных и взрослых, и детей.

«Здесь практически всё предусмотрено для детей с ограниченными возможностями здоровья. Надеюсь, что родители детей-колясочников смогут получить места в этом прекрасном садике, и эти ребятишки будут играть и учиться рядом со здоровыми, будут дружить. Считаю, это и называется настоящим инклюзивным образованием. Хочется, чтобы о маломобильных детях позаботились также при установке качелей и горок, чтобы ребятишки могли и на площадке играть вместе со здоровыми детьми», - поделилась Наталья Олеговна.