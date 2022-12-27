В Красноярске неизвестный негодяй украл елку во дворе детского сада. Стоп-кадр видео

В Красноярске неизвестный негодяй украл елку у детей. Случился этот неприятный инцидент накануне, 26 декабря, на территории детского сада №303 на улице 40 лет Победы, 6 (это микрорайон Солнечный).

Момент преступления был записан на камеру видеонаблюдения, установленную на здании садика. По времени (оно указано на видео) – около 22:25 часов. То есть вечер, когда все уже сидят по квартирам, прохожих мало – этот момент неизвестная парочка выбрала для своего «гоп-стопа». Парочка – мы не ошиблись, потому что было двое: мужчина и женщина. Она – стояла на страже, следила, чтобы никто мимо не прошел, не увидел и не помешал. А он перемахнул на территорию садика и направился делать свое черное дело.

К празднику родители и воспитатели слепили во дворе садика Деда Мороза и Снегурочку из снега. Украсили их. И установили живую елку, высотой метра два, не больше. Замечательный и трогательный подарок малышне. Но кому-то эта елка показалась нужнее. То есть купить на елочном базаре – это не для них, неинтересно, а вот украсть – самое то?!

Мужчина не без труда выдернул елку и воровато побежал к забору. После они с подельницей скрылись. Видео показывает администрация города, просит вернуть елку. Едва ли похитителям будет стыдно от того, что они совершили. Пока по поводу некрасивой истории в полицию никто не заявлял. Но наверняка сделает это. В конце концов город должен знать своих антигероев.