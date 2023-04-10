Как красноярцам присоединиться к марафону «Что? Где? Когда?»

Участники Клуба интеллектуальной молодежи найдут ответ на любой вопрос! Фото: ИВАНОВА Диана

Знаете ли вы, почему построенный в 2004 году "Рейнский мост" между Германией и Швейцарией не сошелся по высоте на 54 см? А все потому, что проектировщики плохо учили в школе географию!*

Участники Клуба интеллектуальной молодежи, который уже много лет открыт в Красноярской краевой молодежной библиотеке найдут ответ на любой вопрос!

В этом году знатоки познакомились с «Клубом выходного дня» для приемных семей, который работает в Красноярске уже восьмой год, и все это время его поддерживает золотодобывающая компания «Полюс». В этом году у Клуба впервые появились партнеры, библиотеки Красноярска, в которых тоже пройдут различные события, посвященные науке. А все потому, что основная программа 2023 года посвящена Десятилетию науки и технологий, и все в ней посвящено новым знаниям.

Дети из приемных семей участвуют в разных научных шоу и мастер-классах и заодно узнают о том, что в Красноярске очень много мест, где можно получать новые знания в игре.

- Можно просто прийти к нам и играть. Мы собираемся каждое воскресенье в 12 часов в краевой молодежной библиотеке по адресу улица имени газеты "Пионерская правда", 3а. Даже если у вас нет команды, часто в командах есть свободные места, можно к ним присоединиться. Нижняя возрастная граница 14+, а верхней границы нет, - рассказывает организатор Клуба интеллектуальной молодежи Татьяна Котова.

К командам знатоков можно присоединиться. Они играют каждое воскресенье в Краевой молодежной библиотеке. Фото: ИВАНОВА Диана

- В нашем регионе есть и детские лиги, в которых играют школьники всего Красноярского края. Чаще всего детские клубы знатоков организуют учителя-энтузиасты, - добавляет тренер школьных команд Денис Асанин. – Но если такого клуба в вашей школе нет, можно собрать команду и пойти в те школы, где они есть. Там рады всем! Наберите в поисковике «Интеллектуальные игры Красноярск» и найдете места, где можно присоединиться к своим единомышленникам.

Брейн-ринг, посвященный науке и технологиям, которые провели в краевой молодежной библиотеке, завершился подарками, книгами из серии «Великие умы России», изданными «Комсомольской правды». Их получили все участники игры. И самой популярной среди знатоков стала книга о Прокудине-Горском. Как проходила эта игра смотрите в нашей фотогалерее.

Напомним, организаторы «Клуба выходного дня» для приемных семей: золотодобывающая компания «Полюс», «Комсомольская правда» и Центр развития семейных форм воспитания Красноярского края.

Брейн-ринг завершился подарками - книгами из серии "Великие умы России" от "Комсомолки" и компании "Полюс" Фото: ИВАНОВА Диана

КСТАТИ

* Знаете ли вы, почему построенный в 2004 году "Рейнский мост" между Германией и Швейцарией не сошелся по высоте на 54 см? Дело в том, что немецкие и швейцарские инженеры по-разному рассчитывали проект этого моста. Немцы брали за нулевую отметку уровень Северного моря, а их соседи - швейцарцы - уровень Средиземного моря.

В результате, на немецкой стороне нового моста через Рейн шоссейное полотно оказалось подведенным к нему на полметра выше, чем надо. И понадобились дополнительные расходы на дорожно-строительные работы для исправления этой ошибки.