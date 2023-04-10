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Общество10 апреля 2023 10:09

Как красноярцам присоединиться к марафону «Что? Где? Когда?»

Клуб интеллектуальной молодежи работает каждое воскресенье. Рассказываем подробности
Татьяна РЯБИНИНА
Участники Клуба интеллектуальной молодежи найдут ответ на любой вопрос!

Участники Клуба интеллектуальной молодежи найдут ответ на любой вопрос!

Фото: ИВАНОВА Диана

Знаете ли вы, почему построенный в 2004 году "Рейнский мост" между Германией и Швейцарией не сошелся по высоте на 54 см? А все потому, что проектировщики плохо учили в школе географию!*

Участники Клуба интеллектуальной молодежи, который уже много лет открыт в Красноярской краевой молодежной библиотеке найдут ответ на любой вопрос!

В этом году знатоки познакомились с «Клубом выходного дня» для приемных семей, который работает в Красноярске уже восьмой год, и все это время его поддерживает золотодобывающая компания «Полюс». В этом году у Клуба впервые появились партнеры, библиотеки Красноярска, в которых тоже пройдут различные события, посвященные науке. А все потому, что основная программа 2023 года посвящена Десятилетию науки и технологий, и все в ней посвящено новым знаниям.

Дети из приемных семей участвуют в разных научных шоу и мастер-классах и заодно узнают о том, что в Красноярске очень много мест, где можно получать новые знания в игре.

- Можно просто прийти к нам и играть. Мы собираемся каждое воскресенье в 12 часов в краевой молодежной библиотеке по адресу улица имени газеты "Пионерская правда", 3а. Даже если у вас нет команды, часто в командах есть свободные места, можно к ним присоединиться. Нижняя возрастная граница 14+, а верхней границы нет, - рассказывает организатор Клуба интеллектуальной молодежи Татьяна Котова.

К командам знатоков можно присоединиться. Они играют каждое воскресенье в Краевой молодежной библиотеке.

К командам знатоков можно присоединиться. Они играют каждое воскресенье в Краевой молодежной библиотеке.

Фото: ИВАНОВА Диана

- В нашем регионе есть и детские лиги, в которых играют школьники всего Красноярского края. Чаще всего детские клубы знатоков организуют учителя-энтузиасты, - добавляет тренер школьных команд Денис Асанин. – Но если такого клуба в вашей школе нет, можно собрать команду и пойти в те школы, где они есть. Там рады всем! Наберите в поисковике «Интеллектуальные игры Красноярск» и найдете места, где можно присоединиться к своим единомышленникам.

Брейн-ринг, посвященный науке и технологиям, которые провели в краевой молодежной библиотеке, завершился подарками, книгами из серии «Великие умы России», изданными «Комсомольской правды». Их получили все участники игры. И самой популярной среди знатоков стала книга о Прокудине-Горском. Как проходила эта игра смотрите в нашей фотогалерее.

Напомним, организаторы «Клуба выходного дня» для приемных семей: золотодобывающая компания «Полюс», «Комсомольская правда» и Центр развития семейных форм воспитания Красноярского края.

Брейн-ринг завершился подарками - книгами из серии "Великие умы России" от "Комсомолки" и компании "Полюс"

Брейн-ринг завершился подарками - книгами из серии "Великие умы России" от "Комсомолки" и компании "Полюс"

Фото: ИВАНОВА Диана

КСТАТИ

* Знаете ли вы, почему построенный в 2004 году "Рейнский мост" между Германией и Швейцарией не сошелся по высоте на 54 см? Дело в том, что немецкие и швейцарские инженеры по-разному рассчитывали проект этого моста. Немцы брали за нулевую отметку уровень Северного моря, а их соседи - швейцарцы - уровень Средиземного моря.

В результате, на немецкой стороне нового моста через Рейн шоссейное полотно оказалось подведенным к нему на полметра выше, чем надо. И понадобились дополнительные расходы на дорожно-строительные работы для исправления этой ошибки.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ