Богатому туристу Северный полюс – не расстояние: Таймыр готовится к открытию уникального маршрута

Полеты на Северный полюс через Хатангу могут запустить уже в этом году Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Таймыр готовится принимать туристов. Идею сделать Красноярский край воротами на Северный полюс принадлежит Русскому географическому обществу. Эта тема прозвучала еще в 2020 году, но тогда из-за пандемии было вообще не до туризма. На Красноярском экономическом форуме в марте 2022 года было подписано соглашение между РГО, правительством Красноярского края и компанией «Барнео» о реализации этого проекта. Так что назад дороги нет.

На полуострове есть два аэропорта, походящие для этих целей. Первый «Алыкель» между Дудинкой и Норильском, он связывает Таймыр с большой землей, принимает «ИЛы» и «Боинги». И небольшой аэродром в Хатанге – в селе, где проживают более 2,6 тысяч человек и есть все возможности, чтобы обслуживать туристические потоки. По разным соображениям, экономическим и практическим, было решено отдать предпочтение именно Хатанге.

Глава Таймырского муниципального района Евгений Вершинин рассказал, что подготовка идет полным ходом. Завершается реконструкция гостиницы «Заполярье». Построено новое здание аэровокзала, пожарный бокс аэропорта и бокс для вспомогательной техники. Предстоящим летом, как только позволит погода и короткое северное, отремонтируют взлетно-посадочную полосу.

Возить туристов будет краевая авиакомпания «Аэрогео», она как раз занимается разведкой маршрута. План такой: сначала путешественников повезут из Хатанги на небольшом транспортно-пассажирском самолете до дрейфующей станции «Барнео». А оттуда уже на вертолете в пункт назначения. В общем, по словам Евгения Вершинина, стоит задача отправить экстремалов на географический полюс Земли уже в этом году.

Возникает вопрос: а насколько это целесообразно? Между прочим, желающих побывать на макушке земли довольно много. До сих пор туристы из разных стран летают через архипелаг Шпицберген (который принадлежит Норвегии). Также: на самолете до «Барнео» и далее на вертолете. Так зачем нам Шпицберген, когда у нас есть путь короче? Российским путешественникам и тем, кто живет южнее и восточнее нас, такой путь намного удобнее.

Тут важно отметить, что «Барнео» - это как раз российский дрейфующий ледовый лагерь, который расположен в непосредственной близости к Северному полюсу. В сезон лагерь принимает регулярные рейсы Ан-74, там базируются два вертолет Ми-8. Устанавливаются 12 теплых модулей, технические помещения. Для туристов – все радости экстремальной жизни: прыжки с парашютом, подлёдный дайвинг, полет на воздушном шаре, катание на мотосанях и собачьих упряжках. Ну, и ослепительно-белая ледовая панорама под чистейшим синим небом прилагается.

Что касается стоимости путешествия... вопрос, конечно, интересный. Ценник организаторы не озвучивают, понятное дело, что путешествием на такие большие расстояния – само по себе удовольствие не из дешевых. «Билет» на край земли обойдется в сотни тысяч рублей. Но оно того стоит!