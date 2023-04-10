Жителей Канска приглашают на фестиваль «Столица здоровья»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Здоровый образ жизни с пеленок и активное долголетие – главные темы фестиваля, который пройдет в Канске 15 апреля 2023 года на двух основных площадках – в Доме спорта «Текстильщик» и в Молодежной библиотеке.

Самые юные горожане, от 8 месяцев до 4,5 лет, их родители, бабушки и дедушки станут участниками семейного праздника здоровья «Карапузы, на старт!». Всего за три дня регистрации были полностью набраны пять возрастных групп: 62 малыша уже готовятся к стартам.

Образовательная программа для старшего поколения «Активное долголетие» состоится в Молодежной библиотеке на пл. Коростелева, 1. Начало в 14.00.

В программе

14.00 - 15.00

Лекции о государственных программах лекарственного обеспечения, современных электронных сервисах – рецептах и сертификатах для льготополучателей разных категорий, о правильном питании и витаминах.

15.00 - 16.30 - Работа площадок профилактических осмотров «Ваше здоровье»

- Диагностика остроты зрения (оптометрист)

- Установка мобильного приложения для работы с льготными рецептами

- Проверка слуха

- Мобильная бригада Канской больницы: ЭКГ, измерение внутриглазного давления. Обращаем внимание, что описание ЭКГ нужно будет забрать в больнице.

- Измерение артериального давления, ответы на вопросы, как правильно это делать.

- Консультации специалистов «Комплексного центра социального обслуживания населения «Восточный» о государственных услугах для пожилых людей в части ухода и заботы.

- Консультации сотрудников отделения Социального фонда России по Красноярскому краю об электронных сертификатах на приобретение технических средств реабилитации.

- Дегустация чаев.

- Презентация натуральной косметики.

16.30 - Чаепитие «Рецепты активного долголетия». Гости фестиваля поделятся, что им помогает поддерживать физическое здоровье и бодрость духа. Скачать.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Все гости фестиваля получат журнал о здоровом образе жизни в серебряном возрасте, свежую прессу.

В течение всего дня в библиотеке будет работать площадка утилизации просроченных или ненужных вам лекарств. Очень важно для сохранения природы не выкидывать лекарства в мусор, а правильно утилизировать

Организаторы фестиваля «Столица здоровья» — красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки» при поддержке и участии Красноярского краевого Совета ветеранов и администрации г. Канска.

Партнеры фестиваля - Центральная библиотечная система г. Канска, Центр семьи «Канский», Комплексный центр социального обслуживания населения «Восточный», Дом спорта «Текстильщик», «Канский медицинский техникум», Канский педагогический колледж, а также министерство здравоохранения Красноярского края, министерство социальной политики Красноярского края, Красноярский краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики, краевой Центр развития семейных форм воспитания, ВОД «Волонтеры-медики», отделение Социального фонда России по Красноярскому краю, Госавтоинспекции Красноярского края.