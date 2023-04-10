Как научиться понимать книги: красноярские школьники впервые стали участниками «Лиги делового чтения»

Красноярские школьники впервые стали участниками «Лиги делового чтения». Фото: предоставлено организаторами

«Лига делового чтения» - популярный просветительский проект, существующий в Красноярске. Если коротко, его суть в следующем: сейчас выходит столько деловой литературы, но у аудитории, на которую она рассчитана, порой не хватает времени на ее изучение. Можно ведь сделать так, чтобы в кругу единомышленников каждый взял по одной книге, изучил ее, а потом поделился мнением с другими. А товарищи пусть уже делают выводы – нужно ли им подробно изучать этот литературный труд или пропустить.

Изначально участниками проекта были предприниматели, политики, общественные деятели – одним словом уже состоявшиеся люди. Что мешает вовлечь в него подрастающее поколение, старшеклассников – ведь это как раз тот возраст, когда происходит становление личности и выбор жизненного направления? Да ничто не мешает!

Фото: предоставлено организаторами

И вот «Лига делового чтения» отправилась с лекциями в лицей №9, приготовив для них обзор бизнес-книг, способных изменить мышление, развить креативность и мотивировать на новые достижения. Резидентами стали пять известных в разных сферах красноярцев. Журналист и политик Елена Южакова рассказала о книге Рейнор Винн «Соленая тропа». Это реальная история людей, которые потеряли бизнес и дом, но смогли преодолеть трудности и открыть в себе новые способности. Цифровой предприниматель Михаил Медведев рассказал о произведении Владимира Тарасова «Искусство управленческой борьбы». А карьерный консультант Юлия Белоусова посвятила школьников в секреты книги «Пять привычек лидеров, меняющих мир». Также своим читательским опытом с учащимися поделились предприниматель, консультант по стилю Эльвира Гусейнова и журналист Алексей Машегов.

Добавим, что организаторы подарили лицеистам книги, о которых рассказали. Нужно помнить психологию подростков: услышали – нужно прямо сейчас взять и изучить. А чтобы хватило на всех желающих, генеральный партнер проекта в лице компании «Норникель» удвоил собранный заранее книжный вклад.

Фото: предоставлено организаторами

Ученица восьмого класса лицея №9 Юлия Суховская сделала для себя полезные выводы:

- Сегодня много говорили о том, что нужно уметь общаться с людьми и выстраивать диалог так, чтобы добиваться своих целей, особенно если это деловые переговоры. Я считаю, что этот навык полезен абсолютно для всех.

- Эти книги дают детям просветительское начало, после которого они должны задуматься: что такого есть в жизни, что нам сейчас пока неизвестно, но оно обязательно должно произойти. Наши ребята выходили с лекции и говорили: «трудно воспринимать, но это было интересно». Мы будем говорить об этом и далее, на наших занятиях, - рассказала директор лицея Ирина Осетрова.

Основатель «Лиги» Юрий Подопригора поделился:

- Мы показали ребятам, как можно понимать книги, как можно к ним относиться и брать из них самое лучшее для того, чтобы идти к собственному успеху. Когда мы только обсуждали этот проект, то поняли, что и нам тоже будет интересно послушать молодежь. Поэтому мы пригласили школьников на наши постоянные встречи «Лиги делового чтения» с собственными докладами.

Основатель "Лиги" Юрий Подопригора. Фото: предоставлено организаторами

Добавим, «Лига делового чтения» – одна из составляющих большого проекта «Лига странников», зародившегося в Красноярске пять лет назад. Его цель – объединение активных, интеллектуальных, творческих людей и развитие различных форматов взаимодействия. В частности, в рамках «Лиги странников» проводятся фестивали, встречи путешественников, любителей литературы, а также лекции ученых, писателей, известных блогеров, деятелей культуры и искусства. С 2021 года проект поддерживает компания «Норникель», что помогло вывести его на качественно новый уровень и более широкую аудиторию.