Жительницу Приморья будут судить за обман пятнадцати мужчин в приложении для знакомств на 1,3 миллиона рублей

В Норильске будут судить женщину, обманувшую пятнадцать мужчин на 1,3 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Приморье будут судить жительницу Владивостока, которая с помощью приложения для знакомств обманула 15 мужчин на 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

40-летняя женщина создавала множество фейковых аккаунтов, через которые заводила переписки с мужчинами. Аферистка представлялась разными именами: Марина, Анна, Кристина… Она обещала приехать к ним, но денег, увы, не хватает. Мужчины словам обольстительницы верили, и охотно помогали деньгами.

На уловку жительницы Приморья попались 15 человек. Среди них жители Норильска, Москвы, Усть-Илимска, Белгорода, Комсомольска-На-Амуре, Ямала, Пермского края, Кубани и других городов и регионов.

Самым щедрым оказался житель Якутии. Он двадцати двумя переводами отправил ей 496 тысяч рублей. Норильчанин же «подарил» своей виртуальной пассии 74 тысячи рублей. Общая сумма ущерба составила почти 1,3 миллиона рублей.

Однако долго обманывать наивных мужчин не получилось. В отношении женщины завели уголовное дело по статье «мошенничество». Ей грозит до 5 лет колонии. Материалы уже переданы в суд.