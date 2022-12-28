Богучанский алюминиевый завод подводит итоги уходящего 2022

- В новых экономических условиях завод продолжил стабильную работу, сохраняя социальные программы для работников. Губернатор Красноярского края Александр Усс, побывавший с рабочим визитом на БоАЗе, положительно оценил высокие стандарты и современное оснащение завода.

«Параллельно успешному выполнению поставленных производственных задач завод продолжил развитие инфраструктуры поселка Таежный. В 2022 завершена большая работа по сдаче и открытию последних объектов из целого комплекса, построенного в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Красноярского края», - отметил генеральный директор БоАЗа Андрей Картавцев.

- Созданная РУСАЛом инфраструктура включает в себя 13 комфортабельных жилых домов; инженерные и коммунальные объекты – водозаборные скважины, обеспечивающие качественной водой жителей поселка, водоочистные сооружения; два детских сада на 500 мест с лифтами и бассейном; школу с бассейном и лингафонными кабинетами; новую участковую больницу на 100 посещений в смену и стационаром. Компания инвестировала более 7 млрд рублей в инфраструктуру Таежного. Губернатор Красноярского края Александр Усс и генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин, посетив созданный микрорайон, дали высокую оценку построенным объектам.

Евгений Никитин, генеральный директор компании РУСАЛ: «Мы все являемся свидетелями, что Богучанский район, который относится к труднодоступным, получил социальные объекты очень хорошего уровня. Так Сибирь и должна развиваться».

- Еще один большой подарок получили жители Таежного накануне Дня металлурга. В поселке открылся новый парк культуры и отдыха «Мечта». Его строительство стало возможным благодаря гранту в 50 млн рублей по программе «Территория РУСАЛа», направленной на создание комфортной городской среды. Теперь на месте бывшего пустыря работают детские и спортивные площадки, установлены беседки и лавочки, скейт-парк для любителей экстрима.

«Реализация этого проекта - яркий пример успешного и эффективного партнерства государства и бизнеса. Хочу поблагодарить компанию РУСАЛ и всех, кто внес свой личный вклад в строительство этого парка», - отметил глава Богучанского района Алексей Медведев.

- Строительство социально-значимых объектов продолжилось работой над проектом новой лыжной базы, о которой давно мечтали жители Таежного. В считанные месяцы был возведен павильон, где проектом предусмотрены душевые и санузлы, прокат лыж, холл, медпункт и даже небольшой буфет. Зимой здесь можно будет кататься на лыжах, а летом - на роллерах.

- В течение всего года БоАЗ продолжал благотворительную деятельность. Была оказана финансовая помощь Красноярскому краевому ожоговому центру, богучанский стадион «Ангара» получил резиновое покрытие для ремонта беговых дорожек стоимостью почти 800 000 рублей, а подшефная школа-интернат новый современный телевизор и комплекты постельного белья. В рамках юбилейных мероприятий к 95-летию Богучанского района завод выделил деньги на издание сборника стихов Богучанского поэта Владимира Рукосуева и уникальной настольной игры, разработанной специалистами Богучанского краеведческого музея.

«Спасибо заводу - теперь в каждой школе Богучанского района ученики могут знакомиться с богатой историей Приангарья в увлекательной форме», - поблагодарил завод директор музея Степан Метляев.