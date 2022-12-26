Десять новых заповедных территорий России стали частью интерактивной карты Одноклассников

Социальная сеть Одноклассники расширила список заповедников, национальных, природных парков и заказников на интерактивной карте. Новые десять точек станут продолжением совместного проекта с агентством «Лес» — интерактивной карты. Она станет для миллионов людей настоящим туристическим справочником и подскажет направления для посещения в зимние праздники.

ОК активно развивает социальные проекты и помогает пользователям узнавать больше про многообразие природы страны. На интерактивной карте теперь собраны 20 природных территорий от Карелии до Кавказа. Среди новых особо охраняемых природных мест — «Заповедное Подлеморье» с тремя уникальными природными территориями на северо-восточном побережье Байкала, национальные парки «Югыд ва» площадью 1,9 миллиона гектаров и «Русский Север» с экологическими тропами и Музеем фресок Дионисия. Уже сейчас пользователи могут посмотреть и подробно изучить информацию о 20 особо охраняемых природных территориях России.

На отдельной странице пользователи найдут информацию о маршрутах и времени, которое стоит на них заложить, о ближайших базах отдыха, ресторанах и кафе, графике работы в разные сезоны и наличии Wi-Fi.

Помимо этого, пользователи соцсети ОК могут установить специальный стикерпак, который был нарисован совместно с орнитологами. В наборе можно будет найти разных птиц, в том числе занесенных в Красную книгу: скопу, сапсана, белоплечего орлана, филина, белоголового сипа и других. Стикерпак можно использовать для ежедневной переписки. Он призван привлечь внимание к сохранению редких видов птиц.

Годом ранее ОК создали интерактивную карту, отметив на ней десять заповедных территорий от Калининграда (национальный парк «Куршская коса») до Камчатки (природный парк «Вулканы Камчатки»). Также соцсеть запустила 3D-обложки с изображениями заповедников, национальных, природных парков и заказников в новом объемном формате.