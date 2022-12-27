Театральный фестиваль и образовательные проекты, масштабная модернизация и юбилей Красноярской ГЭС. Чем запомнился 2022 год красноярским энергетикам?

Осенью станция передала Дивногорску в качестве арт-объекта рабочее колесо турбины одного из своих 12-ти гидроагрегатов, которое отработало более полувека. Фото предоставлено компанией

В преддверии новогодних праздников по традиции принято подводить итоги уходящего года. 2022-й оказался сложным годом для всех без исключения, он каждому из нас бросал непростые вызовы, но при этом открывал новые горизонты и возможности. Уходящий год был ярким, сложным и одновременно продуктивным. Представляем главные события производственной и социальной жизни Эн+ в Красноярском крае в 2022 году.

55-лет Красноярской ГЭС

В этом году одна из крупнейших гидроэлектростанций страны отметила сразу две памятные даты — 50 лет со дня ввода в эксплуатацию и 55-летний юбилей пуска первых гидроагрегатов. В честь юбилея 23 июля на набережной Дивногорска собрались тысячи жителей чтобы отпраздновать эти знаковые даты. Был организован концерт, работали детские локации, уличная выставка с хроникой строительства станции. В течении всего года на станции проходили юбилейные мероприятия, в том числе встречи с ветеранами и спортивные соревнования. А осенью станция передала Дивногорску в качестве арт-объекта рабочее колесо турбины одного из своих 12-ти гидроагрегатов, которое отработало более полувека. Вес «сердца» гидроагрегата – 240 тонн.

Новая энергия

В 2022 продолжились работы по масштабной комплексной программе модернизации ГЭС Ангаро-Енисейского каскада «Новая энергия». На Красноярской гидростанции устанавливается современное и высокоэффективное оборудование взамен старого, отслужившего свой срок. Так, в этом году после капитального ремонта с заменой рабочего колеса были введены в работу гидроагрегаты №10 и №6. Программа модернизации будет продолжена и в следующем году.

В Дивногорске проходят забеги в рамках проекта "На лыжи!". Фото предоставлено компанией

Реконструкция лыжной базы в Дивногорске

В начале года после реконструкции открылись беговые лыжные трассы Дивногорского техникума лесных технологий. Здесь была проведена масштабная работа по модернизации стартовой зоны лыжного полигона: на площадке появился судейский штаб, в котором спортсмены, организаторы соревнований будут иметь возможность переодеться, отдохнуть и погреться во время проведения мероприятий. В здании находятся медицинский кабинет, мужская и женская раздевалки, комнаты хранения инвентаря, судейская комната. На лыжной трассе длиной 1 км установлено освещение, а также уложено асфальтобетонное покрытие – для велосипедных прогулок в теплое время года.

Фестиваль «Золотая Маска»

В сентябре смогли увидеть лучшие спектакли из Москвы и Новосибирска на театральном фестивале «Золотая Маска»: «Сережа» Московского Художественного театра им. А.П. Чехова, «Сын» Российского академического Молодежного театра, «Вечер современной хореографии» Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко и других. Партнером мероприятия выступила компания Эн+.

Выставка "Энергия" посвящена новым технологиям, возобновляемым источникам энергии, принципам работы ГЭС. Фото предоставлено компанией

Научно-познавательная выставка «Энергия»

В июне в красноярском музее «Ньютон Парк» открылась научно-познавательная программа «Энергия», которая привлекла к себе большое внимание как со стороны школьников, так и их родителей. Выставка посвящена новым технологиям, возобновляемым источникам энергии, принципам работы ГЭС, роли энергетики в промышленности и производстве «зеленого» алюминия. Кстати, выставку уже оценили в Москве и Иркутске. Всего же площадку в Красноярске уже посетили более 140 000 человек.

Образовательные проекты

Для школьников в Красноярском краевом дворце пионеров и гимназии №10 им. Бочкина в Дивногорске открылись современные оборудованные мультимедийные классы «Мультилабы». Второй год подряд красноярские ученики 5-9 классов проходят обучение по курсу «Энергия в каждой капле». Студенты тоже не остались в стороне: в Сибирском федеральном университете и Дивногорском гидроэнергетическом техникуме имени А. Е. Бочкина работают программы подготовки профильных специалистов и поощрения лучших студентов.

В современных оборудованных мультимедийных классах «Мультилаб» школьники осваивают новые знания и умения.. Фото предоставлено компанией

Экологическая акция «360»

Многолетняя экологическая акция «360» – часть комплексной экопрограммы «Мир со знаком плюс». В этом году жители Дивногорска приняли участие в масштабной уборке на берегу Енисея в паре километров от Красноярской ГЭС. Но главная цель проекта «360» – не просто убрать мусор на берегах водоемов, а еще и помочь в формировании культуры экологически осознанного поведения. Именно поэтому за месяц до проведения очной акции организаторы провели отдельный онлайн-марафон, где участники проходили квесты по экопривычкам. В целом за время существования проекта «360» ее волонтерами стали порядка 150 500 человек.