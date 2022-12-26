Переиграла и уничтожила: толстая девочка, которую травили в школе, выросла и стала моделью

Пухленькая девочка, которую дразнили в школе, выросла и стала моделью. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Мне 7 лет. Маленькая толстая девочка, которую в школе травят за лишний вес. И вот мне 22. Я снимаюсь для L’Orеal, - улыбается модель Дарья Колинко. Точеная фигура, синие глаза… А когда-то она категорически не чувствовала в себе сил превращаться из пышки в красотку. Пока однажды летом 2012 года не купила свежий журнал Glamour. На его обложке красовалась Ирина Шейк в эффектном купальнике. Глянула на нее - и в этот момент пронзило чувство: хочу быть, как она – моделью. Бе-зум-но.

Как ей удалось преобразиться до неузнаваемости всего за несколько месяцев – похудеть, и пробиться на подиум – в эксклюзиве «КП».

Это у котика кость пушистая…

Детский снимок начала 2000-х: круглолицая девочка в красной кофте обнимает сонного кота. Оба рыжие, пухленькие, само обаяние.

Даша вместе с любимым котом Тимой. Фото предоставлено героиней публикации.

- Это я и мой Тима, мы были лучшими друзьями. Жили в пригороде Пскова. Семья хорошая, дружная: папа работал в администрации, мама заведовала библиотекой. А я как раз пошла в первый класс.

Тогда-то и началось. Если упитанному котику все умилялись – «у него просто кость пушистая», то его хозяйке пришлось нелегко.

- В нашем классе была компания мальчишек, довольно жестоких. И своей жертвой они выбрали меня. Не успею шагнуть за порог, принимаются осыпать оскорблениями: «О-о-о, жирная пришла». Чего только не наслушалась! Ответить не могла, переживала в себе. А они изобретали новые и новые прозвища. Хотя сказать, что я была прямо огромной, наверное, нельзя. Но по сравнению с худышками-одноклассницами однозначно казалась полной.

«Ласточка» моя

Откуда взялся лишний вес?

- Моя история о том, как я любила покушать. Сладкое просто обожала, это враг №1. А больше всего жаловала чай с конфетами и печеньем. Три раза в день – после завтрака, обеда и ужина, целый ритуал. Самыми-самыми были шоколадные конфеты «Ласточка», еще родители постоянно покупали мне «Киндеры».

Тогда она и не мечтала быть моделью. Фото предоставлено героиней публикации.

Пока не спохватились: ребенок поправлялся на глазах. Понятно, ежедневные «Киндеры» сразу отменили, пошли намеки: «Ты бы аккуратней, дочка!». Мама попыталась приучить к зарядке, но… Один раз вместе поприседали, и хватит. Тяга к физкультуре так и не проснулась. Ее вытеснила любовь к сладостям.

- Со временем начались казусы. Приходим с мамой в детский магазин, а юбочки на мне и не сходятся. Не во взрослый же вести 8-9-летнего ребенка! Худеть, сгонять лишние кило даже не пыталась. Спорт? Ни за что! На уроках физры залезть на канат или прыгнуть через козла? Замените расстрелом. Хотя училась всегда хорошо, не любила лишь математику, проскакивали тройки.

В младших классах. Фото предоставлено героиней публикации.

А одноклассники меж тем продолжали издеваться: «толстуха», «пухляш», жирдяйка. Конечно, обидно очень. Бывало, плакала в подушку. Тем более заступаться никто не рвался.

- И все же одиночкой я не стала – подруги у меня были. Серой мышкой тоже, просто как будто ушла в тень. Жила в своем мире. Очень любила рисование – не расставалась с альбомом и карандашами. Целыми днями могла сидеть придумывать и изображать. Этому лишний вес не мешал. Я страдала от школьной травли, но худеть и не собиралась, зачем? Куклы, книги, рисунки, - этого мне было достаточно.

Уж замуж за Делона

Девочка-девочка, больше всего она любила рисовать принцесс. Ее героиней была Кира Найтли из «Пиратов Карибского моря». А первой любовью стал… Ален Делон.

- Какие там влюбленности в одноклассников! Замуж хотела только за Алена Делона, причем молодого. Увидела его когда-то по телевизору и пропала. Он мне напоминал какого-то книжного принца – пылкий, безрассудный – огонь!

Но и ради Делона меняться не хотела. Зато в 12 лет пришло новое увлечение – мода. Не пропускала ни один журнал Glamour и Cosmopolitan. Разглядывала икон стиля, сравнивала и горестно вздыхала: где я, а где они…

Та самая обложка с Ириной Шейк, которая изменила все.

Все перевернулось в один миг, летом 2012 года, когда она купила свежий журнал Glamour. На его обложке была Ирина Шейк.

- Тогда-то и пришло это чувство: ТОЖЕ ХОЧУ ТАК. И БУДУ. Рванулась к зеркалу, сантиметром измерила свой рост и все остальное. Результат не обрадовал.

«Перепрошила» себя сама

За себя взялась решительно. Первым делом села на диету: сладкое, жирное и мучное из рациона вычеркнула сразу. Модели такое не едят! Сама нашла в интернете упражнения и начала заниматься дома. Пресс, приседания, отжимания – до упаду. От непривычки мышцы болели так, что наутро не могла встать с кровати. Потом привыкла, втянулась.

Одно лето, и ее было не узнать. Фото предоставлено героиней публикации.

- Трудно ли было? Еще бы! И вот 1 сентября прихожу я в школу, а за лето еще подросла (со 168 см до 173, это очень большой скачок) – одноклассники ахнули: «Как ты похудела!». Получилось, я, увидев тот снимок, будто заложила в себя программу – и вперед! К 13 годам подросла до 175 см и постройнела до 57 кг. Травить меня перестали.

Чтобы войти в форму, Даша отказалось от сладкого и начала тренироваться. Фото предоставлено героиней публикации.

Так одна фотография супермодели, попавшая в руке девочке-пышке, изменила всю ее жизнь. (Кстати, Ирину Шейк тоже дразнили в школе. Из-за экзотического разреза глаз – она татарка - и пухлых губ прозвали «Чунга-чанга»).

- Потом уже я в еде сильно себя не ограничивала, - продолжает Даша. - Питалась, как обычный человек: завтрак, обед, ужин. Но без излишеств – мучного, сладкого. Конечно, были и срывы, а чтобы их избежать, я иногда позволяла себе «запрещенку». Но редко!

Рискнула и не зря

К окончанию школы она знала точно, хочет быть моделью. Но тут вмешались родители: «Подиум, съёмки… Нужна нормальная профессия. Например, экономист! Как минимум, это стабильность».

- Вот меня и уговорили, поступила на эконом. Получу высшее образование, а там посмотрим. Проучилась до третьего курса, но… Душа не лежала. Мир моды так и манил. Тем более я уже начала ходить к визажистам, сотрудничать с фотографами, был опыт в позировании.

Сейчас Дарья живет в Москве, она профессиональная модель. Даша в рекламе L'Oreal. Фото: предоставлено героиней публикации.

И в какой-то момент она все-таки решилась. Ушла из университета, начала работать в модельном агентстве, съездила по контракту в Стамбул.

- Дальше стало очевидно: если хочу развиваться, нужно ехать в Москву. А у меня так сложилось: моделинг подарил не только новую фигуру, но и личное счастье. Мои снимки увидел в соцсетях молодой человек из Пскова (его имя Дарья предпочла не называть – прим.ред.), написал мне. Через какое-то время мы встретились и больше не расставались. К тому моменту он жил в Москве. И я переехала к нему. Сейчас мы живем вместе, он меня во всем поддерживает.

За год Дарья успела поучаствовать в нескольких серьезных проектах. Фото: предоставлено героиней публикации.

Даша в Москве уже около года. За это время успела поучаствовать во многих проектах, самые яркие: реклама для L'Oreal (соцсети) и ЛЭТУАЛЬ. А еще снялась в эпизоде сериала режиссера Александра Котта, перевоплотилась в манекенщицу из дома моделей 60-х годов.

Даша в рекламе L'Oreal для соцсетей. Фото L'Oreal.

- Было безумно интересно и приятно. Год назад я и подумать не могла, что все так сложится. Но, конечно, хотелось бы большего! Может быть, это актерские курсы, новые роли в кино. Если же говорить о высокой моде, надо худеть и худеть, размера до 40-42, а у меня 44. Пока не сказать, что я мегахудая. Но держу себя в форме. К слову, родители постепенно прониклись. Мама даже стала называть моделинг работой. Папа отзывается скептически, но, уверена, втайне гордится.