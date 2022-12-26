Норильским школьникам помогут в выборе профессионального пути

Подведены итоги грантового конкурса социальных проектов, который ежегодно проводится в рамках благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». Всего компания поддержит 106 общественно полезных инициатив из Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края, а также Мончегорска и Печенгского района Мурманской области, Читы и Газимуро-Заводского района Забайкальского края.

Среди проектов-победителей –детский скалодром, интерактивное культурное пространство и современный центр экологического просвещения и туризма. Также грантополучатели организуют олимпиаду по робототехнике для детей и займутся сбором и переработкой отходов в тундре.При этом в Норильске тренд этого года – профориентационные проекты, которые помогут школьникам в выборе дальнейшего профессионального пути. «Норникель» охотно поддерживает такие инициативы.

Как рассказала руководитель департамента социальной политики «Норникеля» Ирина Жуйкова, поддержка некоммерческих и муниципальных организаций – а именно они основные участники конкурса – охватывает разные форматы и методики. Это позволяет реализовать действительно полезные и необычные проекты.

–Благодаря тревел-грантам у заявителей появилась возможность повышать профессиональные компетенции во время стажировок, привозить новые идеи в наши регионы. Форум социальных технологий позволяет обменяться опытом и представить успешные практики. Социально-конструкторское бюро и другие образовательные мероприятия дают возможность обучить новых участников конкурса и создают преемственность ценностей и принципов. В комплексе экосистема влияет на устойчивость проектов и профессионализм команд, а значит, позволяет достичь значимых результатов, – отметила Ирина Жуйкова.

Общий грантовый фонд в этом году составил 154 млн руб. Проекты, которые получили финансирование, будут реализованы в 2023–2024 гг. Проводится такой конкурс вот уже как 8 лет – с 2014 года. За это время на него поступило 3 242 заявки, из которых поддержано 857 на общую сумму 976,5 млн руб.