Мукомолы Красноярского края увеличили производительность благодаря нацпроекту

В Минусинском районе сразу на двух предприятиях – ООО «Мельник» и ООО «Зернопродукт» – завершился первый этап внедрения инструментов бережливого производства в рамках нацпроекта «Производительность труда».

В течение 6 месяцев с мукомолами работали специалисты Регионального центра компетенций (РЦК, входит в структуру центра «Мой бизнес»). Вместе с рабочими группами предприятий эксперты искали различные виды производственных потерь и устраняли их, чтобы сократить время, необходимое для производства продукции и повысить выработку.

В ООО «Мельник» пилотным потоком было выбрано производство пшеничной муки, которая занимает 51% в выручке предприятия. В результате время протекания процесса сократилось на 40%, а выработка увеличилась на 21% – это дополнительно 1,7 тонны муки на человека в смену!

«Вместе с экспертами РЦК мы проанализировали все аспекты производственного процесса. В результате были выявлены и устранены 33 ключевые проблемы, некоторые из них оказались комплексными. Внедрение электронного расчёта помольной партии не только сократило время самого расчёта с 30 до 3 минут, но и позволило технологу увидеть более существенную проблему – отклонения в помольных партиях из-за разной скорости подачи зерна в мельницу. Когда мы синхронизировали работу узлов подачи, сразу был получен результат – стабильный выпуск продукции», – поделился директор ООО «Мельник» Александр Климов.

На ООО «Зернопродукт» выбрали для внедрения инструментов бережливого производства фасовку муки 1-10 кг. В итоге удалось сбалансировать загрузку персонала, сократить время простоя, объёмы незавершенного производства и даже улучшить качество товара и товарного вида.

«Мы довольны результатами участия в нацпроекте. Нам удалось сократить время протекания процесса на 28%, а выработку увеличить на 55%! Мы смогли этого добиться благодаря устранению слабых мест, таких как ненормированные запасы вспомогательных материалов, недостаточно организованные рабочие места, загромождённость, излишние операции. Например, нанесение дат на фасовочные пакеты проводилось вручную. Мы установили в линию специальный принтер, и это позволило высвободить оператора на 2-2,5 часа в смену», – рассказал главный инженер ООО «Зернопродукт» Юрий Журавлёв.

Руководитель РЦК Павел Безсалов отметил, что суммарный годовой экономический эффект от внедрения инструментов бережливого производства на этих двух предприятиях потенциально составит 65 млн рублей: «Важно, что такой результат достигается за счёт внутренних резервов каждого предприятия и не требует крупных финансовых вложений. Внедрение бережливого производства увеличивает экономическую безопасность, устойчивость предприятий, что особенно актуально в текущих условиях. Теперь рабочим группам предприятий предстоит тиражировать полученные навыки на другие потоки, внедряя корпоративную культуру непрерывных улучшений».

Узнать подробности и подать заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно на портале производительность.рф, получить все необходимые консультации по тел. 8-800-234-0-124.