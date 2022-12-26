Как рекордный урожай зерна и овощей в Красноярском крае замедлил рост цен на продукты Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярский край всегда считали зоной рискованного земледелия – очень многое зависит от климата. Но аграрии удивляют своими успехами. Какая бы погода не выдалась, умеют с ней, что называется, договориться. В помощь им и поддержка со стороны властей в виде различных грантов, субсидий. А также спрос сибиряков на продукцию местных производителей: что ни говори, а свое и вкуснее, и по цене выгоднее, да и доверия к нему больше.

Рекордный урожай зерновых и овощей в уходящем 2022 году повлек за собой снижение цен на сельхозпродукцию. Следствием этому стало замедление инфляции в регионе. Так, в ноябре она не превысила 12 %, о чем сообщает Отделение Красноярск Банка России.

- По данным краевых аграриев, в 2022 году был собран самый большой в истории Красноярского края урожай зерновых. Неплохие результаты были и по сбору овощей. Следствием высокого урожая обычно становится снижение цен или замедление их роста на широкий ассортимент продуктов. Урожай 2022 года стал нашим региональным фактором, влияющим на снижение инфляции. Дополнительный вклад в это внесли региональные ретейлеры, которые наращивают в торговых предприятиях долю продукции, произведенной в крае, — прокомментировал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

Для наглядности: снизились издержки местных животноводов, которые используют зерно для производства кормов. В итоге цены на свинину в ноябре этого года превышали прошлогодние менее, чем на 5%, а цены на курицу вышли на уровень ноября 2021 года. Менее 10% составил годовой рост цен на все виды колбас.

Менялась цена и на основной продукт, произведенный из зерна, — муку. Годовой рост цен на нее в ноябре был почти в 2,5 раза меньше, чем в апреле. В итоге в ноябре замедлился рост цен на хлеб, булки, печенье, баранки, кексы, рулеты и торты.

Крупы за год в крае подешевели или их цены остались на уровне прошлогодних. Так, на 9% подешевела гречка, на 2% — манка, на 1,5% — овсяная и перловая крупы. Рис и пшено не изменились в цене. Дешевле, чем год назад, в ноябре стоили некоторые овощи: капуста и картофель на 35%, свекла и морковь на 10%.

Добавим, что аграрии Красноярского края не только насыщают местный рынок и рынок соседних регионов, таких, как Якутия, Тува, Хакасия, Иркутская, Кемеровская области. Но и экспортирует сельхозпродукцию в чистом и переработанном виде. Например, в Монголию поставляются зерно, мороженое, яйца.