Губернатор Красноярского края поблагодарил всех, кто помог его сыну Артему вернуться в Россию. Стоп-кадр видео

Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал возвращение своего сына Артема Усса в Россию.

Напомним, что 40-летний предприниматель исчез из пригорода итальянского города Милана. Он находился под домашним арестом с электронным браслетом слежения, но 23 марта взломал его и скрылся. А 4 апреля объявился в Москве – вместе с адвокатом прибыл в следственный департамент МВД России. Как ему удалось преодолеть несколько границ, кто ему в этом помогал – все это остается, по понятным причинам, тайной. Но никто уже не сомневается, что это была тщательно спланированная и исполненная спецоперация.

Александр Усс сказал:

- Несмотря на всю сложность, а иногда, казалось бы, безысходность ситуации, которая складывалась, где-то внутренне я был убежден, что справедливость на свете есть. И Артем – сибиряк, поэтому выдержит испытания и обязательно вернется на родину. Этот путь был непростым. Есть много версий, предположений как в наших, так и в зарубежных СМИ, я не стану их комментировать. С большим основанием об этом мог бы рассказать Артем. Но по разным причинам он – человек, не склонный к публичности. И будет ли он об этом говорить, что и когда – я не знаю.

Хочу от всей души сказать спасибо всем, кто поддерживал, болел не только за нас, но за Красноярск, за Сибирь, за Россию. Кстати, за пределами нашей страны очень много порядочных и искренних людей, которые поддерживают Россию, симпатизируют ей. И в трудные моменты готовы подставить плечо. Я знаю, о чем говорю. Отдельные слова благодарности – нашему Президенту. Он не просто руководитель нашего государства, он человек с большим и открытым сердцем.

Сегодня Вербное воскресенье. Я все чаще задумываюсь о том, что такие невероятные события могут проходить только по воле божьей. С праздником вас.

А между тем…

… итальянская пресса выдвигает различные версии того, как россиянину удалось сбежать из-под ареста. И уже не скрываясь критикуют собственную судебную и правоохранительную систему. Дальше всех удалось пока что продвинуться изданию Milano Today. Они так прямо и говорят: после того, как Артем Усс сломал браслет и вышел из дома, его уже ждали специальные люди, которые вывезли его по поддельным документом либо в страны бывшей Югославии, либо на Сардинию. Оттуда – в Россию.

Добавим, что у бизнесмена и его семьи была надежда, что итальянский суд удовлетворит запрос России на экстрадицию. Однако там решили, что американцам сын одного из влиятельнейших российских губернаторов нужнее и собирались отправить его за океан. Американцы не скрывали, что собирались обменять его на какого-нибудь очень важного соотечественника. Чтобы заполучить ценного заложника, Штаты даже предъявили сразу несколько тяжких обвинений, среди которых обход санкций, финансовые махинации, экспорт запрещенного оборудования.

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