Красноярский камерный оркестр получил статус объекта культурного наследия Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский камерный оркестр, многократный лауреат региональных, всероссийских и международных конкурсов, отмеченный различными наградами, признан объектом культурного наследия Красноярского края. Документ о присвоении этого высокого статуса согласовали депутаты краевого парламента на минувшей неделе.

У истоков создания оркестра стоит профессор, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Иосифович Бенюмов. Сначала был студенческий оркестр Красноярского института искусств, которым он руководил с 1985 года. Самобытный коллектив активно участвовал в концертной жизни города. А в мае 1993 года на его основе был создан профессиональный муниципальный коллектив. Сегодня он на 100% состоит из красноярцев – лучших выпускников и студентов института, многие из которых ученики Михаила Бенюмова.

Выступить вместе камерным оркестром считают за честь многие известные отечественные и зарубежные музыканты. И, конечно же, оркестр с удовольствием реализует совместные проекты с творческими коллективами Красноярска. Выступают красноярцы на лучших сценических площадках мира. Среди них фестиваль «Харбинское лето» (Китай), концерты в престижных залах – во Дворце музыки в Валенсии (Испания), в Золотом зале «Мюзикферайн» в Вене (Австрия), во дворце Сфорца в Милане (Италия), в Доме музыки в Москве, а также участие в мировых премьерах и во многих краевых культурных событиях.

Красноярский камерный оркестр выступает инициатором и организатором масштабного проекта — ежегодного международного фестиваля камерно-оркестровой музыки «Азия – Сибирь – Европа». В нем принимают участие крупнейшие музыканты – дирижеры, солисты, камерные ансамбли и оркестры Евразии.