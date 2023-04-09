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Звезды9 апреля 2023 4:29

Красноярский камерный оркестр получил статус объекта культурного наследия

Коллектив полностью состоит из красноярцев
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Красноярский камерный оркестр получил статус объекта культурного наследия

Красноярский камерный оркестр получил статус объекта культурного наследия

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский камерный оркестр, многократный лауреат региональных, всероссийских и международных конкурсов, отмеченный различными наградами, признан объектом культурного наследия Красноярского края. Документ о присвоении этого высокого статуса согласовали депутаты краевого парламента на минувшей неделе.

У истоков создания оркестра стоит профессор, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Иосифович Бенюмов. Сначала был студенческий оркестр Красноярского института искусств, которым он руководил с 1985 года. Самобытный коллектив активно участвовал в концертной жизни города. А в мае 1993 года на его основе был создан профессиональный муниципальный коллектив. Сегодня он на 100% состоит из красноярцев – лучших выпускников и студентов института, многие из которых ученики Михаила Бенюмова.

Выступить вместе камерным оркестром считают за честь многие известные отечественные и зарубежные музыканты. И, конечно же, оркестр с удовольствием реализует совместные проекты с творческими коллективами Красноярска. Выступают красноярцы на лучших сценических площадках мира. Среди них фестиваль «Харбинское лето» (Китай), концерты в престижных залах – во Дворце музыки в Валенсии (Испания), в Золотом зале «Мюзикферайн» в Вене (Австрия), во дворце Сфорца в Милане (Италия), в Доме музыки в Москве, а также участие в мировых премьерах и во многих краевых культурных событиях.

Красноярский камерный оркестр выступает инициатором и организатором масштабного проекта — ежегодного международного фестиваля камерно-оркестровой музыки «Азия – Сибирь – Европа». В нем принимают участие крупнейшие музыканты – дирижеры, солисты, камерные ансамбли и оркестры Евразии.

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