Игрушки, краски, конструкторы: детям из красноярского санатория «Пионерская речка» вручили «Коробку храбрости»

«Коробка храбрости» в подарок. Фото организаторов проекта

Юные пациенты красноярского детского противотуберкулезного санатория «Пионерская речка» сегодня, во Всемирный день здоровья получили настоящий подарок - «Коробку храбрости». В этом медучреждении дети до 18 лет со всего Красноярского края проходят восстановительное лечение и реабилитацию. В санатории все для этого есть: он расположен в сосновом бору на левом берегу Енисея, врачи используют различные методы восстановления – ингаляции, гало- и лазеротерапию, электросон, медицинский массаж, лечебную физкультуру. Правда, лечение длительное, в санатории дети находятся по несколько месяцев. И конечно же, скучают по обычной жизни – семье, друзьям.

В честь Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля, сотрудники компании «Славнефть-Красноярскнефтегаз» провели акцию по сбору игрушек, книг, наборов для творчества, канцелярских принадлежностей и прочих вещей, которые порадуют ребят.

- Буквально за месяц наши коллеги собрали большую «Коробку храбрости». Это самые разнообразные подарки, на любой возраст - развивающие игрушки, краски, альбомы, книжки, куклы, машинки, конструкторы, - рассказали в пресс-службе компании. – Ребята с пользой проведут свободное время, читая, рисуя или играя, получат заряд хорошего настроения, что обязательно поможет им выздороветь!

Сотрудник компании, оператор технологических установок 4 разряда ООО «Славнеть-Карсноярскнефтегаз» Олег Катковский, провел познавательное профориентационное занятие для старших пациентов санатория, учеников 9-11 классов. Молодой специалист рассказал ребятам о значении нефти в различных отраслях экономики и жизни человека, о наиболее востребованных рабочих и инженерных специальностях, возможности трудоустройства и перспективах карьерного роста для молодых специалистов. И даже показал настоящую нефть со своего места работы – Куюмбинского месторождения.

Олег Катковский рассказал ребятам о значении нефти в различных отраслях экономики и жизни человека, о наиболее востребованных рабочих и инженерных специальностях. Фото организаторов проекта

- Я сам не так давно окончил школу, в 2019 году. И очень хорошо помню, что чувствовал и о чем думал, будучи в 9 классе. В этом возрасте всегда пытаешься разобраться – кем стать, куда пойти учиться, выбираешь свое будущее, волнуешься. Важно, чтобы рядом были люди, которые могут рассказать о профессии, что называется «из первых рук», о ее преимуществах и сложностях, - говорит Олег Катковский. - Сейчас я работаю и учусь на 4 курсе Института нефти и газа Сибирского Федерального Университета, поэтому рад поделиться опытом, заинтересовать профессией.

На уроке многие ребята с удивлением узнали, что оказывается нефть – это не только важный источник энергии, но и сырье для производства многих предметов, необходимых для повседневной жизни: косметики, лекарств и мазей, различных видов текстиля. А также обсудили варианты получения образования для работы в отрасли.

Заведующая детским противотуберкулезным санаторием «Пионерская речка» Дина Петрова поблагодарила сотрудников компании за подарки - «Коробку храбрости» и интересный урок.

- Наши дети проходят лечение в санатории от трех месяцев до года. Многие из них впервые отрываются от своих семей, скучают по родным, чувствуют себя одинокими, - сказала Дина Ивановна. - Игрушки, которые нам сегодня подарили, помогут детям весело провести время и потом с удовольствием вспоминать о сегодняшнем празднике. Искренне благодарю всех, кто принял участие в этом добром деле и порадовал наших ребят!