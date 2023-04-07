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Происшествия7 апреля 2023 7:24

В Туве женщина убила 1,5-годовалую дочь на глазах у матери

Следователи завели уголовное дело
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Туве женщина убила 1,5-годовалую дочь на глазах у матери

В Туве женщина убила 1,5-годовалую дочь на глазах у матери

Фото: Мария ЛЕНЦ

В поселке Каа-Хем в Туве женщина жестоко убила 1,5-годовалую племянницу на глазах у сестры. Об этом сообщает республиканский СК.

Утром 7 апреля на улице Клубничная пьяная сельчанка набросилась на свою сестру. Схватив нож, она ранила родственницу, после чего ударила ее 1,5-годовалую дочь. После этого обезумевшая женщина сама оказалась в больнице с ножевым ранением.

Взрослых женщин удалось спасти. Сейчас сестры находятся в больнице. Малышка же скончалась от ран. СК по Туве рассказал «КП-Красноярск», что конфликту предшествовали взаимные претензии родственниц друг к другу. Подозреваемую несколько раз пытались успокоить, но она уловила момент для нападения, когда сестра отвлеклась.

Следователи завели уголовное дело по статье «убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью». Обстоятельства выясняются.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ