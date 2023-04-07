Выплаты на День победы 9 мая для ветеранов и детей войны в Красноярском крае в 2023 году: кому положены, сумма, как получить Фото: Мария ЛЕНЦ

Выплаты на День Победы 9 мая для ветеранов и детей войны в Красноярском крае в 2023 году получат более 93 тысяч человек. Об этом сообщил глава региона Александр Усс. Рассказываем, кому положены, суммы и как получить.

Когда начнутся выплаты ко Дню Победы 9 мая в Красноярском крае 2023

Выплачивать деньги начали с 4 апреля, окончить должны 7 апреля 2023 года. В общей сложности выплаты на День Победы 9 мая в Красноярске должны получить более 93 тысяч человек.

- Наша система социальной поддержки – одна из лучших в России. Особое место занимает забота о старшем поколении – ветеранах, тружениках тыла, блокадниках, детях войны и многих других, - писал губернатор Красноярского края Александр Усс в своем тг-канале.

Кто получит выплаты ко Дню Победы 9 мая в Красноярском крае 2023

Выплаты ко Дню Победы 9 мая получат следующие категории граждан:

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

- труженики тыла;

- вдовы ветеранов;

- бывшие узники концлагерей;

- жители блокадного Ленинграда;

- дети войны.

Сумма выплат на День Победы в Красноярском крае 9 мая 2023 года

Так, инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат 50 тысяч рублей. Несовершеннолетние узники лагерей – по 10 тысяч рублей.

Министр соцполитики края Ирина Пастухова сообщила, что в конце 2022 года выплаты были увеличены для тружеников тыла, блокадников, жителей осажденного Севастополя, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной – с 1,7 тысяч до 5 тысяч рублей.

Детям погибших ветеранов, переживших войну в детстве, выплата выросла с 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей. Всего на выплаты ко Дню Победы в Красноярском крае в 2023 году выделено около 170 миллионов рублей.