Выплаты на День победы 9 мая для ветеранов и детей войны в Красноярском крае в 2023 году: кому положены, сумма, как получить
Фото: Мария ЛЕНЦ
Выплаты на День Победы 9 мая для ветеранов и детей войны в Красноярском крае в 2023 году получат более 93 тысяч человек. Об этом сообщил глава региона Александр Усс. Рассказываем, кому положены, суммы и как получить.
Выплачивать деньги начали с 4 апреля, окончить должны 7 апреля 2023 года. В общей сложности выплаты на День Победы 9 мая в Красноярске должны получить более 93 тысяч человек.
- Наша система социальной поддержки – одна из лучших в России. Особое место занимает забота о старшем поколении – ветеранах, тружениках тыла, блокадниках, детях войны и многих других, - писал губернатор Красноярского края Александр Усс в своем тг-канале.
Выплаты ко Дню Победы 9 мая получат следующие категории граждан:
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
- труженики тыла;
- вдовы ветеранов;
- бывшие узники концлагерей;
- жители блокадного Ленинграда;
- дети войны.
Так, инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат 50 тысяч рублей. Несовершеннолетние узники лагерей – по 10 тысяч рублей.
Министр соцполитики края Ирина Пастухова сообщила, что в конце 2022 года выплаты были увеличены для тружеников тыла, блокадников, жителей осажденного Севастополя, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной – с 1,7 тысяч до 5 тысяч рублей.
Детям погибших ветеранов, переживших войну в детстве, выплата выросла с 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей. Всего на выплаты ко Дню Победы в Красноярском крае в 2023 году выделено около 170 миллионов рублей.