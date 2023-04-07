Красноярцы могут поддержать Яна Непомнящего в борьбе за шахматную корону. Фото: предоставлено организаторами

7 апреля – 1 мая российский шахматист Ян Непомнящий сыграет за звание чемпиона мира с китайским спортсменом Дин Лижэнем. Матч за первенство пройдет в столице Казахстана Астане.

Красноярцы могут поддержать Непомнящего в борьбе за корону – в ТРЦ «Июнь» для этого весь апрель работает площадка Федерации шахмат Красноярского края. Здесь можно записать видео со словами поддержки для гроссмейстера и сделать фото на фоне баннера с изображением Яна. Также ежедневно с 12:00 до 18:00 на площадке проводятся шахматные турниры для всех желающих. 7 апреля в 16:00 состоится блицтурнир.

«Каждый, кто сыграет, получит значок, брелок, фотографию Яна Непомнящего и прочую шахматную атрибутику. Я считаю, если мы активируем шахматных болельщиков, объединим наши напутственные слова в одно большое пожелание, то это сработает как аффирмация «Ян, верни корону в Россию!». Это победа принципиально важна для нас, так как шахматы и Россия всегда были одним целым. Этот вид спота – визитная карточка нашей страны», - рассказала президент краевой шахматной федерации Инна Яковлева.

Есть в Красноярском крае и свои чемпионы по шахматам, причем даже среди самых юных игроков. Фото: предоставлено организаторами

Есть в Красноярском крае и свои чемпионы по шахматам, причем даже среди самых юных игроков. Совсем недавно титул чемпиона Сибири среди мальчиков до 9 лет завоевал 7-летний красноярец Максим Цыгура.

«В 5 лет я научился играть в шахматы благодаря папе и решил дальше развивать свои знания. Впоследствии я выполнил третий юношеский разряд, потом стал чемпионом Красноярского края, а в марте выиграл чемпионат СФО», - поделился Максим.

Все любители шахмат из Красноярска и не только смогут следить за игрой на титул чемпиона мира благодаря прямой трансляции на каналах сети «Матч». Она организована при поддержке «Норникеля», также компания поддерживает краевую федерацию шахмат и уже несколько лет сотрудничает непосредственно с Яном Непомнящим. Как комментировал «Комсомольской правде» тренер шахматиста международный гроссмейстер Сергей Кишнёв, благодаря этому взаимодействию к матчу удалось подготовиться на высочайшем уровне.

«Нам удалось наладить серьезную аналитическую работу с привлечением высокотехнологичных систем компьютерного анализа. И, конечно, серьезное внимание было уделено психологической и физической подготовке Яна. Мы уверены, что это партнерство принесет еще больше позитивных эмоций и славы российским шахматам», - подчеркнул Кишнёв.

Напомним, предыдущий матч на первенство мира прошел в Дубае в 2021 году между Яном Непомнящим и действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном. Победу забрал Карлсен, который позже заявил об отказе от участия в битвах за мировую шахматную корону. В 2022 году состоялся турнир претендентов на чемпионский матч, в котором Непомнящий занял первое место, а Дин Лижэнь – второе.