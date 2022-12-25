Камила Валиева, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева Фото: Мария ЛЕНЦ

Зрители привыкли, что соревнования по фигурному катанию выглядят на телеэкране зрелищно и красочно. Так оно и есть!

Но при этом всегда есть красивые, драматичные и милые моменты, которые никогда не покажут по телевизору.

Аделия Петросян Фото: Мария ЛЕНЦ

И первое событие чемпионата – жеребьевка, где спортсмены выглядят совсем иначе, чем на льду. В брендовой одежде и дорогой обуви.

Камила Валиева Фото: Мария ЛЕНЦ

Поначалу они немного скованы, но когда порядок выступления уже определился и каждый пережил и принял свой стартовый номер, все меняется. Как дети они фотографируют друг друга, рассматривают подарок, в этом году это были варежки, улыбаются и позируют.

Елизавета Туктамышева Фото: Мария ЛЕНЦ

Примерно тем же завершаются и показательные выступления. Медали разыграны, последний выход на лед позади, зрители счастливы и уже расходятся по домам, фигуристы тоже расслабляются: обнимают друг друга, немного дурачатся, снимают на телефоны и общаются с поклонниками.

Софья Акатьева Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, о телефонах. Во время церемонии награждения, когда профессиональные фотографы делают сотни профессиональных кадров, к ним присоединился знаменитый тренер Алексей Мишин, чтобы сделать любительские, но зато свои снимки. А все потому, что на пьедестале любимица, Лиза Туктамышева.

Тренер Алексей Мишин Фото: Мария ЛЕНЦ

Но есть и драматичные моменты. Во время показательных выступлений на лед вместе со спортсменами выходит и оператор (на соревнованиях его нет). Наблюдать за ним – отдельное удовольствие, бонус для зрителей, которые смотрят показательные выступления вживую. Он передвигается с грацией циркового медведя, при этом держит в руках дорогостоящую камеру и умудряется не мешать спортсменам.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Думаю, многие из 7 тысяч зрителей Платинум–арены пожелали ему равновесия. И все же он с грохотом рухнул на лед, в стороны полетели какие-то детали, но уже через мгновение все обломки собраны, а сам оператор укатил с площадки. Что-то там собрал-починил-прикрутил и вернулся.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, с 22 по 25 декабря в Красноярске проходил чемпионат России по фигурному катанию, который начался с жеребьевки и завершился показательными выступлениями лучших из лучших.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Камила Валиева и Елизавета Туктамышева подняли на руки Софью Акатьеву на пресс-конференции Фото: Мария ЛЕНЦ

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