Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт25 декабря 2022 15:34

Светские наряды, фото от тренера и опасные падения: что не показали по телевизору во время чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске

А мы покажем эти интересные моменты
Источник:kp.ru
Камила Валиева, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева

Камила Валиева, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева

Фото: Мария ЛЕНЦ

Зрители привыкли, что соревнования по фигурному катанию выглядят на телеэкране зрелищно и красочно. Так оно и есть!

Но при этом всегда есть красивые, драматичные и милые моменты, которые никогда не покажут по телевизору.

Аделия Петросян

Аделия Петросян

Фото: Мария ЛЕНЦ

И первое событие чемпионата – жеребьевка, где спортсмены выглядят совсем иначе, чем на льду. В брендовой одежде и дорогой обуви.

Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: Мария ЛЕНЦ

Поначалу они немного скованы, но когда порядок выступления уже определился и каждый пережил и принял свой стартовый номер, все меняется. Как дети они фотографируют друг друга, рассматривают подарок, в этом году это были варежки, улыбаются и позируют.

Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева

Фото: Мария ЛЕНЦ

Примерно тем же завершаются и показательные выступления. Медали разыграны, последний выход на лед позади, зрители счастливы и уже расходятся по домам, фигуристы тоже расслабляются: обнимают друг друга, немного дурачатся, снимают на телефоны и общаются с поклонниками.

Софья Акатьева

Софья Акатьева

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, о телефонах. Во время церемонии награждения, когда профессиональные фотографы делают сотни профессиональных кадров, к ним присоединился знаменитый тренер Алексей Мишин, чтобы сделать любительские, но зато свои снимки. А все потому, что на пьедестале любимица, Лиза Туктамышева.

Тренер Алексей Мишин

Тренер Алексей Мишин

Фото: Мария ЛЕНЦ

Но есть и драматичные моменты. Во время показательных выступлений на лед вместе со спортсменами выходит и оператор (на соревнованиях его нет). Наблюдать за ним – отдельное удовольствие, бонус для зрителей, которые смотрят показательные выступления вживую. Он передвигается с грацией циркового медведя, при этом держит в руках дорогостоящую камеру и умудряется не мешать спортсменам.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Думаю, многие из 7 тысяч зрителей Платинум–арены пожелали ему равновесия. И все же он с грохотом рухнул на лед, в стороны полетели какие-то детали, но уже через мгновение все обломки собраны, а сам оператор укатил с площадки. Что-то там собрал-починил-прикрутил и вернулся.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, с 22 по 25 декабря в Красноярске проходил чемпионат России по фигурному катанию, который начался с жеребьевки и завершился показательными выступлениями лучших из лучших.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Камила Валиева и Елизавета Туктамышева подняли на руки Софью Акатьеву на пресс-конференции

Камила Валиева и Елизавета Туктамышева подняли на руки Софью Акатьеву на пресс-конференции

Фото: Мария ЛЕНЦ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Золото, серебро и бронза Этери Тутберидзе – кто победил в битве тренеров на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске

У команды Тамары Москвиной две медали в парном катании: золото Александры Бойковой и Дмитрия Козловского и серебро Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Всего Тамара Николаевна привезла на чемпионат России три пары. У третьей, Ясмины Кадыровой и Валерия Колесова, четвертый результат. (Подробности)

Спорт: Фигурное катаниеЧемпионат России по фигурному катанию в Красноярске 2023