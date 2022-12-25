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Спорт25 декабря 2022 13:13

Камила Валиева взорвала зал в образе героини сериала «Уэндсдей» на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске

Актриса и фигуристка в одном лице!
Татьяна АРОНОВА
Татьяна АРОНОВА
Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот что значит любовь публики! Серебряная медаль главного страта сезона ничуть не расстроила болельщиков Камилы Валиевой.

Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: Мария ЛЕНЦ

Зал взорвался, когда она вышла на лед в показательных выступлениях чемпионата России по фигурному катанию 2023 в Красноярске. Впрочем, не совсем вышла. Сначала показала только руку, потом показалась сама и лишь после этого перелезла через бортик.

Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: Мария ЛЕНЦ

На чемпионате России Валиева представила новый показательный номер, фигуристка выступила с программой под музыку из нового популярного сериала «Уэнсдей», который осенью 2022 года стал хитом на Netflix. Танец Уэнсдей повторяют теперь многие девушки, сделала это и Камила Валиева. Сделала ярко, неожиданно и очень продуманно в каждом движении.

Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: Мария ЛЕНЦ

Получился номер для шоу: в образе соединились прическа, костюм, хореография и шарм фигурного катания. Камила использовала множество сложных и зрелищных элементов, которые заиграли совершенно по-новому. Если вы пропустили этот номер, его легко найти в интернете и увидеть своими глазами совсем другую Валиеву.

Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: Мария ЛЕНЦ

Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: Мария ЛЕНЦ

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