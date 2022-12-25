Камила Валиева взорвала зал в образе героини сериала «Уэндсдей» на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске

Камила Валиева
Фото: Мария ЛЕНЦ
Вот что значит любовь публики! Серебряная медаль главного страта сезона ничуть не расстроила болельщиков Камилы Валиевой.
Камила Валиева
Фото: Мария ЛЕНЦ
Зал взорвался, когда она вышла на лед в показательных выступлениях чемпионата России по фигурному катанию 2023 в Красноярске. Впрочем, не совсем вышла. Сначала показала только руку, потом показалась сама и лишь после этого перелезла через бортик.
Камила Валиева
Фото: Мария ЛЕНЦ
На чемпионате России Валиева представила новый показательный номер, фигуристка выступила с программой под музыку из нового популярного сериала «Уэнсдей», который осенью 2022 года стал хитом на Netflix. Танец Уэнсдей повторяют теперь многие девушки, сделала это и Камила Валиева. Сделала ярко, неожиданно и очень продуманно в каждом движении.
Камила Валиева
Фото: Мария ЛЕНЦ
Получился номер для шоу: в образе соединились прическа, костюм, хореография и шарм фигурного катания. Камила использовала множество сложных и зрелищных элементов, которые заиграли совершенно по-новому. Если вы пропустили этот номер, его легко найти в интернете и увидеть своими глазами совсем другую Валиеву.
Камила Валиева
Фото: Мария ЛЕНЦ
Камила Валиева
Фото: Мария ЛЕНЦ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Золото, серебро и бронза Этери Тутберидзе – кто победил в битве тренеров на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске
У команды Тамары Москвиной две медали в парном катании: золото Александры Бойковой и Дмитрия Козловского и серебро Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Всего Тамара Николаевна привезла на чемпионат России три пары. У третьей, Ясмины Кадыровой и Валерия Колесова, четвертый результат. (Подробности)