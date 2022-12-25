В Красноярске собрали крупнейшую в России елку из автомобилей

Фото и видео: "Автокайф"

В Красноярске жители собрали гигантскую автоелку. около 700 машин выстроились вечером в районе Агрокомплекса на Ястынской и зажгли фары. По подсчетам организаторов, это самая крупная автоелка в России.

В прошлом году в городе тоже проходил подобный флешмоб. Тогда участникам удалось собрать 465 машин – для этого автомобилисты собрались на пустыре в районе Взлетки.

После того, как автомобили выстроились в елку и организаторы записали эпичное видео с воздуха, были запущены фейерверки. По словам авторов задумки, только в прошлом году на салют было потрачено 50 тысяч рублей.

– Мы с вами сделали это! Это история, это наша с вами победа, это событие! С наступающим Новым годом страна! – поздравило участников сообщество «Автокайф», которое занималось созданием елки.