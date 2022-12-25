В Красноярске на чемпионате России по фигурному катанию прошла церемония награждения

Камила Валиева, Софья Акатьева и Елизавета Туктамышева
Фото: Мария ЛЕНЦ
Церемония награждения проходит строго и по протоколу: посекундно определены порядок выхода, фото- и видеосъемка и другие детали.
Камила Валиева, Софья Акатьева и Елизавета Туктамышева
Фото: Мария ЛЕНЦ
Но всегда можно немного и похулиганить! Так, чемпион России Евгений Семененко запрыгнул на самую высокую ступень пьедестала! И получил за свой прыжок дополнительную порцию оваций от зрителей.
Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Елизавета Пасечник и Максим Некрасов
Фото: Мария ЛЕНЦ
Нестандартно заняли высшую ступень и чемпионы России в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Для них это вторая победа на чемпионатах и оба раза – в Красноярске. Первым поднялся Дмитрий и поднял Сашу.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Отличились чемпионы и на общем фото всех трех пар: Дмитрий лег на лед!
Все чемпионы и призеры получили необычные новогодние букеты: кроме живых цветов в них еще были еловые веточки и светящиеся в темноте гирлянды.
Фото: Мария ЛЕНЦ
До завершения чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске осталось буквально два часа – прямо сейчас в Платинум-арене начнутся показательные выступления, в которых красноярцы вживую, а вся Россия по телевизору увидят лучших фигуристов страны.
Камила Валиева, Софья Акатьева и Елизавета Туктамышева
Фото: Мария ЛЕНЦ
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