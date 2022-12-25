Камила Валиева, Софья Акатьева и Елизавета Туктамышева Фото: Мария ЛЕНЦ

Интрига в женском одиночном катании завершена, призеры определились, можно немного и похулиганить.

На пресс-конференции тройки медалисток «бронзовая» Елизавета Туктамышева предложила «серебряной» Камиле Валиевой поднять «золотую» Софью Акатьеву:

Камила Валиева Фото: Мария ЛЕНЦ

- Давай поднимем Соню, она легкая!

И подхватили чемпионку на руки.

Все трое радовались своим медалям. Дебютантка Акатьева сумела победить, Валиева смогла подняться с четвертого места в короткой программе на итоговое второе, Туктамышева показала, что может на равных конкурировать с юными соперницами.

Елизавета Туктамышева Фото: Мария ЛЕНЦ

- Я очень уважаю Лизу! - призналась Камила Валиева. - Мне 16 лет, а у нее 15 чемпионат России!

- Мы сделали себе хороший новогодний подарок, - сказала за всех девчонок Елизавета Туктамышева.

Софья Акатьева Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, на соревнования одиночниц заявились 18 спортсменок, на старт вышли 17: по медицинским показаниям в день старта снялась Александра Трусова. Десять спортсменок преодолели планку в 200 баллов по сумме двух программ. Первая пятерка примет участие в показательных выступлениях, которыми сегодня, 25 декабря, завершится чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске.

Камила Валиева, Софья Акатьева и Елизавета Туктамышева Фото: Мария ЛЕНЦ

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